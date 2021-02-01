Da corriere.it
VAFFA DAY
Da repubblica.it
grillo di maio grillo crimi GRILLO CRIMI DRAGHI
E IL M5S? ROUSSEAU – LA POSIZIONE DEL MOVIMENTO SUL GOVERNO DRAGHI SARÀ DETERMINATA DAL VOTO DEGLI ISCRITTI SULLA PIATTAFORMA ROUSSEAU. DI BATTISTA MINACCIA LA SCISSIONE ("SE VINCE IL SI’ AL GOVERNO RIFLETTERO’ SU COSA FARE”), LA FRONDA DEI RIBELLI AFFILA LE ARMI. LA LEZZI, TRA I PROMOTORI DEL VAFFA-DAY CONTRO IL NUOVO ESECUTIVO, PROPONE L’ASTENSIONE TRA I QUESITI PER IL VOTO SU ROUSSEAU E TROVA LA SPONDA DI DIBBA...-
Da corriere.it
grillo di maio grillo crimi GRILLO CRIMI DRAGHI
“IL NOSTRO MATRIMONIO? UN CENTROSINISTRA ANTICIPATO” - LA STORIA D’AMORE LUNGA 52 ANNI TRA FRANCO MARINI DEMOCRISTIANO DOC E LUISA D’ORAZI FIGLIA DI COMUNISTI - NEL LIBRO DI BRUNO VESPA “L’AMORE E IL POTERE” L’EX PRESIDENTE DEL SENATO E LA MOGLIE MEDICO, SCOMPARSA NEL 2012, RACCONTARONO IN PRIMA PERSONA LA STORIA DELLA LORO UNIONE. IL PRIMO APPUNTAMENTO CON LUI CHE INDOSSAVA LA DIVISA DEGLI ALPINI E IL MODO IN CUI SUPERARONO LE LORO DIVERSE VISIONI POLITICHE – LA FRASE STRACULT - “FRANCO MARINI? UN GRAN CONQUISTATORE”; “FESSERIE, ERO SOLO SIMPATICO”
PROCESSO A UN SOVVERSIVO O TEATRINO POLITICO DEGLI AVVERSARI LIVOROSI? DUELLO SUL SECONDO IMPEACHMENT CONTRO DONALD TRUMP, ACCUSATO DI AVER AIZZATO LA FOLLA AD ASSALTARE IL CONGRESSO AMERICANO A FURIA DI GRIDARE AL COMPLOTTO SULLE ELEZIONI RUBATE - LA CONDANNA È IMPOSSIBILE, PERCHÉ SERVONO I VOTI DI 17 REPUBBLICANI CHE NON SI TROVANO. MA I DEMOCRATICI PUNTANO AL BANDO DALLE CARICHE PUBBLICHE, IN MODO DA FARLO FUORI DEFINITIVAMENTE ANCHE IN OTTICA 2024...
SALVINI CHIEDE A DRAGHI LA TESTA DI SPERANZA E ARCURI: “SERVE CAMBIARE PASSO, QUALCOSA NON STA FUNZIONANDO” – SUL FISCO DEVE INCASSARE IL NO DI DRAGHI ALLA FLAT TAX E RILANCIA SULLA PACE FISCALE - LA BORDATA AI 5 STELLE: "SE AVETE DOMANDE SUI MINISTRI ASPETTATE LA DELEGAZIONE DEI 5 STELLE, SE ROUSSEAU PERMETTE" - "IL CAPITONE" CANTICCHIA AL TERMINE DELL'INCONTRO CON DRAGHI - VIDEO
POSTA! – CARO DAGO, IL PREMIER USCENTE CONTE POTREBBE CORRERE A SIENA PER LE SUPPLETIVE. VISTA L'ABITUDINE A SGOMITARE, MEGLIO IL PALIO! – QUALCUNO GLIEL’AVRÀ DETTO CHE ALLEANZA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE POTREBBE VENIRE ABBREVIATO ASS. O NESSUNO DA QUELLE PARTI CONOSCE L’INGLESE?
POLVERE DI 5 STELLE – LO STRAPPO DI DI BATTISTA: "DOMANI SU ROUSSEAU VOTERÒ NO A DRAGHI. NON POSSO ACCETTARE UN ASSEMBRAMENTO PARLAMENTARE PERICOLOSO” – IL CHE GUEVARA DI ROMA NORD IN UNA DIRETTA FACEBOOK CON SCANZI ARTIGLIA: "ANCHE SE PER TUTTI ORMAI È DIVENTATO UN SALVATORE O UN APOSTOLO, DRAGHI E’STATO L’ARTEFICE DELLE PRIVATIZZAZIONI" – IL DEPUTATO 5 STELLE BATTELLI AL VELENO: "DIBBA HA SCELTO DI FARE L’INFLUENCER..."