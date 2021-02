E IL M5S? ROUSSEAU – LA POSIZIONE DEL MOVIMENTO SUL GOVERNO DRAGHI SARÀ DETERMINATA DAL VOTO DEGLI ISCRITTI SULLA PIATTAFORMA ROUSSEAU. DI BATTISTA MINACCIA LA SCISSIONE ("SE VINCE IL SI’ AL GOVERNO RIFLETTERO’ SU COSA FARE”), LA FRONDA DEI RIBELLI AFFILA LE ARMI. LA LEZZI, TRA I PROMOTORI DEL VAFFA-DAY CONTRO IL NUOVO ESECUTIVO, PROPONE L’ASTENSIONE TRA I QUESITI PER IL VOTO SU ROUSSEAU E TROVA LA SPONDA DI DIBBA...

Da corriere.it

GRILLO

Crimi: «Per noi parlano gli iscritti» La posizione del M5S sul governo Draghi sarà determinata dall’esito della consultazione degli iscritti sulla piattaforma Rousseau. Vito Crimi, capo politico reggente del Movimento 5 Stelle, ha ribadito la linea ufficiale al termine delle consultazioni con il premier in pectore.

Tuttavia nelle dichiarazioni rese all’uscita ha fatto capire che nel faccia a faccia con Draghi si sono affrontati temi particolarmente cari ai pentastellati, a partire dall’ipotesi di creare un superministero che accorpi lo sviluppo economico e la sostenibilità ambientale, che già era stata lanciata da Beppe Grillo sabato.

Di Battista: «Io voterò no a Draghi»

GRILLO DI MAIO CASALEGGIO

Alessandro Di Battista conferma il suo no al nascente governo Draghi. «Non posso accettare questo assembramento parlamentare — ha spiegato l’esponente dell’ala più movimentista dei cinque stelle in un’intervista via Facebook con Andrea Scanzi, anticipando quale sarà la sua scelta nella consultazione sulla piattaforma Rousseau —. Un’opposizione serve».

DI BATTISTA DRAGHI

E ancora: «A me darebbe fastidio vedere nostri ministri e sottosegretari seduti in un governo vicino a Forza Italia. Mi auguro che questa scelta non si faccia: se si dovesse fare rifletterò su cosa fare io». Ha poi rilanciato la proposta di Barbara Lezzi, che è tra i promotori del vaffa-day contro il nuovo esecutivo, di puntare sull’astensione, in alternativa alla fiducia, che garantirebbe mani libere e consentirebbe di votare sui singoli provvedimenti senza vincoli di alleanza. «È un’opzione ragionevole» ha chiosato Di Battista.

VAFFA DAY

M5s VAFFA DAY

Un 'Vaffa Day' al governo Draghi, in modalità' online causa Covid, e' stato organizzato da un gruppo di attivisti e portavoce del Movimento 5 Stelle della Campania. L'appuntamento, in programma questa sera alle 21 sulla piattaforma Zoom, è stato organizzato per spiegare "le ragioni del No" al nascente governo Draghi in vista della giornata di domani, quando si aprirà il voto su Rousseau per scegliere se sostenere o meno il nuovo esecutivo. All'incontro, a quanto si apprende, dovrebbe partecipare anche Alessandro Di Battista, mentre molti parlamentari hanno gia' dato la propria adesione. Tra questi c'è la senatrice Barbara Lezzi che ha condiviso l'evento sul suo profilo Facebook.

grillo di maio grillo crimi GRILLO CRIMI DRAGHI