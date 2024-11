16 nov 2024 17:10

MA 'STA AUTONOMIA DIFFERENZIATA È COSTITUZIONALE O NO? - PARTITO CHE VAI, LETTURA DELLA SENTENZA DELLA CONSULTA CHE TROVI, OGNUNO LA INTERPRETA COME VUOLE: PER LA LEGA È UNA VITTORIA ("È COSTITUZIONALE"). PER IL PD ANCHE (LA LEGGE NON ESISTE PIÙ) MATTIA FELTRI: "COME LE DUE COSE POSSANO STARE INSIEME, NESSUNO LO SA: OGGI AGLI AVVERSARI NON È RICHIESTA UNA PARVENZA DI LOGICA, BENSÌ UNA TRIONFALE ILLOGICA, OVVERO UNA BUGIA CHE VOLI COME GLI ASINI. QUESTA NON È PIÙ POLITICA E NON È PIÙ NEMMENO POLITICA DECADENTE, È PURO VOLANTINAGGIO..."