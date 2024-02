MA ALLORA LO FA APPOSTA: GIORGIA MELONI SI DIVERTE A UMILIARE SALVINI – IERI, MENTRE IL MINISTRO DEI TRASPORTI SI INCAZZAVA PER NON ESSERE STATO AVVISATO DEL TRENO FRECCIAROSSA SPECIALE PER SANREMO, LA DUCETTA INCONTRAVA L’AD DI TRENITALIA, LUIGI CORRADI, CHE VORREBBE PRENDERE IL POSTO DI FERRARIS A FERROVIE. LA PREMIER HA ANCHE ANNUNCIATO I LAVORI DELLA ROMA-PESCARA, CON RISORSE DEL MINISTERO, SENZA CHE SALVINI FOSSE NEANCHE INVITATO – È LA SECONDA VOLTA CHE IL LEGHISTA VIENE TENUTO ALL’OSCURO DA CORRADI: LA PRIMA? QUANDO LOLLOBRIGIDA CHIESE DI FERMARE IL TRENO A CIAMPINO… - LA PRECISAZIONE DI ROBERTO SERGIO

Estratto dell’articolo di Ilario Lombardo per “La Stampa”

Luigi Corradi ha una gran voglia di farsi fotografare accanto a Giorgia Meloni. Mentre a Roma, al ministero dei Trasporti, si preparano a condensare in un comunicato tutta la furia di Matteo Salvini, tenuto all'oscuro del treno speciale per Sanremo, l'amministratore delegato di Trenitalia si precipita sul palco dell'auditorium dell'Aquila per un selfie collettivo assieme alla premier che ha appena promesso che la linea ferroviaria Pescara-Roma «si farà».

In quel momento Corradi non sa che sta per uscire la nota del MiT che conferma quanto anticipato ieri da La Stampa. «Il vicepremier e ministro Salvini ha appreso con grande stupore dell'accordo tra Rai e Trenitalia per la promozione del Festival di Sanremo».

[…] il leader della Lega non accetta di leggere di un accordo «che ha totalmente bypassato il ministero nonostante le implicazioni sulla circolazione ferroviaria e il diverso trattamento rispetto ad altri viaggiatori». Salvini non intende farsi scavalcare così, su un Frecciarossa con il brand di Sanremo 2024 che trasporta i dipendenti Rai e i giornalisti accreditati, nella città della musica di una regione, la Liguria, dove i pendolari sognano i treni ad alta velocità come la conquista di Marte. Salvini pretende chiarimenti e annuncia di «aver chiesto i contenuti del contratto, per esaminarne l'utilità sotto ogni profilo».

[…] Dopo la foto con Meloni a L'Aquila, Corradi si è fiondato a Roma per dare la sua versione, cercando - inutilmente - un confronto con Salvini. Da quanto trapela, il treno sarebbe costato alla Rai circa 250 mila euro – per il servizio charter – pagato con la formula "cambio merce".

La tv pubblica non ha sborsato un euro, ma ha garantito un ritorno di immagine a Trenitalia, con pubblicità e spazi mirati negli show più seguiti. Un esempio: Corradi è stato intervistato da Antonella Elia su Raiuno nel programma mattutino di Paola Perego, moglie del super agente tv Lucio Presta, mentre in studio Gene Gnocchi lo prendeva in giro per i sistematici ritardi dei treni gestiti dal manager.

Al ministero vogliono vederci chiaro su tutto. Sul perché è stato impegnato e messo a disposizione un treno così imponente, per un numero di passeggeri che di fatto lascerebbe vuoti interi vagoni. Ma anche sui drink di benvenuto e sul passaggio frequente di servizi di ristoro in modalità open bar, con tanto di menu concordato.

Dal ministero fanno sapere che questa è la seconda volta che […] Salvini viene tenuto all'oscuro dal vertice di Trenitalia. Un caso che scatena nuovamente l'ironia di Italia Viva: «Salvini venga a riferire in aula. Delle due l'una: o lui non conta nulla, Trenitalia la fa sotto il naso al ministro competente e risponde a Fratelli d'Italia e a Meloni - attacca Raffaella Paita - Oppure Salvini deve prendere atto che non ha senso fare il ministro dei Trasporti in queste condizioni».

Dalla Lega confermano che Corradi non lo informò nemmeno quando il ministro e cognato della premier Francesco Lollobrigida chiese di fermare il treno che era già in ritardo di un'ora. Non a caso, quando nelle ore successive la polemica divampò, non si alzò nemmeno una voce leghista a sua difesa.

Per Salvini è chiaro che Corradi sta cercando la sponda di Meloni e di FdI per scalare il gruppo e diventare l'ad della holding Ferrovie dello Stato al posto di Luigi Ferraris. E per farlo […] ha messo «Ferrovie al servizio di TeleMeloni», l'altra azienda pubblica su cui si combatte la battaglia delle nomine tra Lega e FdI.

E visto che siamo agli albori della campagna elettorale e il duello a destra si fa feroce, il segretario del Carroccio non ha gradito nemmeno vedere Meloni annunciare dall'Abruzzo i lavori della Roma-Pescara con risorse del ministero, senza che lui, Salvini, venisse invitato.

Il treno per Sanremo è la perfetta sintesi di questa sfida per la conquista di due società. A bordo con Corradi c'era il direttore generale della Rai Giampaolo Rossi. Non c'era invece l'amministratore delegato di Viale Mazzini Roberto Sergio, che si è sfilato all'ultimo, e ha fatto sapere la sera prima di non essere disponibile. Un ulteriore segno delle tensioni riesplose sul caso dei trattori invitati al festival dal conduttore Amadeus.

"SU ROBERTO SERGIO AFFERMAZIONI PRIVE DI FONDAMENTO SU STAMPA"

Da www.rai.it

In riferimento all’articolo “Ferrovie al servizio di TeleMeloni. Ira di Salvini sul treno per il Festival”, apparso oggi sulla Stampa a firma Ilario Lombardo, Rai respinge con fermezza le illazioni, prive di qualunque fondamento, relative all’assenza dell’Amministratore Delegato Rai Roberto Sergio sul treno Frecciarossa che, domenica scorsa, ha portato a Sanremo dirigenti, talent, dipendenti e giornalisti, non solo Rai.

Dire che l’Amministratore Delegato si è “sfilato” costituisce un’affermazione gratuita: una dietrologia fuori luogo, dal momento che l’Amministratore delegato – la mattina della partenza del treno – era ricoverato all’ospedale romano San Carlo di Nancy per una violenta alterazione dello stato di salute, ampiamente certificata.

giampaolo rossi e luigi corradi inaugurano il treno frecciarossa speciale per sanremo

Quanto all’ennesima polemica sul treno Frecciarossa, Rai ribadisce che il viaggio charter Roma – Sanremo è stato frutto di un accordo di co-marketing per la promozione e la visibilità dei rispettivi marchi e che il viaggio stesso non ha comportato alcuna modifica nella normale circolazione sulla rete ferroviaria italiana. E va ricordato, infine, che il treno è stato scelto anche per il minor impatto ambientale del mezzo di trasporto e per ottimizzare i costi delle trasferte.

