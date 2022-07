25 lug 2022 16:30

MA ANCORA PARLA GIORGETTI? - NON HA MOSSO UN DITO QUANDO SALVINI HA FATTO CADERE IL GOVERNO DEL SUO AMATO DRAGHI E ORA TORNA A PIGOLARE SULLA “POLITICA SCADENTE”, SULL’ITALIA “CHE VA AVANTI COMUNQUE”, “DRAGHI BRUCIATO? NON FAREI PREVISIONI” - DITE AL LEGHISTA CHE LA POLITICA NON E’ PER I PAVIDI TERRORIZZATI ALL’IDEA DI PRENDERE UNA POSIZIONE NETTA - E CHE LE PALLE O LE USI O LE ROMPI…