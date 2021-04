MA È BIDEN O TRUMP? – “SLEEPY JOE” STA PENSANDO DI RIAVVIARE LA COSTRUZIONE DEL MURO AL CONFINE CON IL MESSICO! – DOPO LA CAMPAGNA ELETTORALE E L’ORDINE ESECUTIVO CHE CANCELLAVA LA POLITICA SIMBOLO DI “THE DONALD” SULL’IMMIGRAZIONE, IL PRESIDENTE HA CAPITO CHE È DURA GESTIRE I CONTINUI ARRIVI DEI CLANDESTINI - IL SEGRETARIO ALLA SICUREZZA INTERNA ALEJANDRO MAYORKAS HA DETTO CHIARAMENTE CHE… - VIDEO

DAGONEWS

il muro al confine tra usa e messico

Ma è Biden o Trump? Il presidente americano sta valutando la possibilità di riavviare la costruzione del muro di Donald Trump al confine con il Messico, visto la grossa difficoltà che sta avendo a gestire l’arrivo di migranti illegali.

joe biden

Secondo il “Washington Times”, sarebbe stato il segretario per la sicurezza interna Alejandro Mayorkas a dirlo apertamente ai dipendenti dell'Immigration and Customs Enforcement, affermando che la costruzione potrebbe riprendere per colmare le “lacune '' nell'attuale barriera tra Stati Uniti e Messico: “'Non è una singola risposta a una singola domanda. Ci sono diversi progetti che il capo della pattuglia di frontiera ha presentato e il commissario ad interim del CBP [Customs and Border Protection] mi ha presentato ", ha detto Mayorkas.

alejandro mayorkas

Biden, come tutto il partito democratico, aveva criticato duramente la politica di Trump contri i migranti, e a febbraio “Sleepy Joe” ha firmato un ordine esecutivo dichiarando la cessazione immediata della dichiarazione di emergenza nazionale, che fu il pretesto per “The Donald” per finanziare il muro.

donald trump muro

“ Costruire un muro enorme che attraversa l'intero confine meridionale non è una soluzione politica seria. È uno spreco di denaro che distoglie l'attenzione da vere minacce alla sicurezza del nostro paese ”, disse allora Biden. Salvo poi ripensarci una volta capito che l’annuncio gli si stava ritorcendo contro

migranti al confine usa messico 2 il muro al confine tra usa e messico in texas joe biden pittsburgh, joe biden presenta l american jobs plan 1 MURO USA - MESSICO donald trump autografa il muro con il messico ad alamo MURO USA - MESSICO1 migranti al confine usa messico 5 migranti attraversano il rio bravo 4 migranti al confine usa messico 1 il muro al confine tra usa e messico 1

centro migranti in texas 2 il muro al confine tra usa e messico douglas, arizona il muro al confine tra usa e messico a el paso migranti al confine usa messico costruzione del muro usa messico