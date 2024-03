MA CHE BELLA LA DEMOCRAZIA RUSSA! – SALVINI NON CE LA FA A CRITICARE L'“AMICO” PUTIN PER LE ELEZIONI-FARSA IN CUI HA OTTENUTO OLTRE L’87% DEI CONSENSI: “IN RUSSIA HANNO VOTATO, NE PRENDIAMO ATTO. QUANDO UN POPOLO VOTA HA SEMPRE RAGIONE. LE ELEZIONI FANNO SEMPRE BENE” – E TAJANI SI DISSOCIA DAL CAPITONE: “LE ELEZIONI RUSSE SONO STATE SEGNATE DA PRESSIONI FORTI E ANCHE VIOLENTE...”

SALVINI CON LA MAGLIA DI PUTIN

(Adnkronos) - “In Russia hanno votato, ne prendiamo atto; quando un popolo vota ha sempre ragione”. Così il vicepremier Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e Trasporti, a margine dell’incontro “Guidare il cambiamento. Innovazione e sostenibilità per il trasporto pubblico locale del XXI secolo”, a Milano, commenta l’esito delle elezioni presidenziali in Russia. “Le elezioni - afferma Salvini - fanno sempre bene, sia quando uno le vince sia quando uno le perde. Io quando le perdo cerco di capire dove ho sbagliato e come fare meglio la prossima volta”.

In Russia “ci sono state delle elezioni; prendiamo atto del voto dei cittadini russi, sperando che il 2024 sia l’anno della pace”. Piuttosto, osserva, “mi preoccupa che qualche leader europeo parli come se fosse naturale di esercito, di guerre e di militari da mandare a combattere, perché la terza guerra mondiale è l’ultima cosa che voglio lasciare in eredità ai miei figli”. E a domanda, risponde: “Mi riferisco evidentemente a Macron”.

++ TAJANI, 'SALVINI SULLA RUSSIA? VOTO SEGNATO DA VIOLENZA' ++

(ANSA) - "Sono il ministro degli Esteri e ho espresso la mia posizione" sul voto in Russia "ieri sera". Lo ha detto il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani interpellato dai cronisti sulle parole di Matteo Salvini sulle elezioni russe. "Non ho nulla da aggiungere rispetto a quanto ho detto", ha aggiunto Tajani ricordando che "le elezioni sono state caratterizzate da pressioni forti e anche violente. Navalny è stato escluso da queste elezioni con un omicidio, abbiamo visto le immagini dei soldati nelle urne, non mi sembra che sia un'elezione che rispetta i criteri che rispettiamo noi".

MATTEO SALVINI E PUTIN IL VIAGGIO DI SALVINI A MOSCA BY ELLEKAPPA SALVINI PUTIN