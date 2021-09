MA CHE CE FREGA DEL "REGIME SANITARIO" SE GIOCA LA ROMA - GIULIANO CASTELLINO, UNO DEI LEADER DI FORZA NUOVA E NO VAX E NO GREEN PASS CONVINTO, BECCATO A TIFARE GIALLOROSSI ALLO STADIO OLIMPICO, DOVE PER ENTRARE DEVE AVER PRESENTATO LA CERTIFICAZIONE VERDE - LUI SI ARRAMPICA SUGLI SPECCHI: "HO FATTO UN TAMPONE". CHE IN REALTÀ È PROPRIO UNO DEI TRE MODI PER OTTENERE IL GREEN PASS...

Estratto di un articolo di Viola Giannoli per www.repubblica.it

giuliano castellino di forza nuova allo stadio

Poté più la fede calcistica della rivolta contro il "regime sanitario". Circola via chat una fotografia di uno dei leader di Forza Nuova, Giuliano Castellino, ritratto alla balaustra dello stadio Olimpico durante la partita di Conference League di giovedì scorso, 26 agosto, Roma-Trabzonspor. Fino a qui tutto bene.

giuliano castellino di forza nuova 5

Se non fosse che Castellino - protagonista dell'estrema destra romana che ha cambiato cento volte sigla ma non ideologia e già destinatario di un provvedimento di sorveglianza speciale a gennaio scorso per i disordini in piazza del Popolo contro il Dpcm - si è messo da tempo alla guida dei No Green Pass romani.

giuliano castellino di forza nuova 6

Oggi parteciperà al blocco dei treni, sabato scorso era in prima fila nel corteo contro l'obbligo di Certificazione verde, arringando la folla seduto sul tettuccio di un auto parcheggiata contro il Pass, definito da Forza Nuova "l'arma definitiva necessaria al regime per procedere sulla via di un altrettanto definitivo controllo sociale fondato sul terrore, che potrà essere solo ancora più asfissiante e spietato contro i dissidenti".

giuliano castellino di forza nuova 3

Ora, viene da chiedersi, quali sono le regole per entrare allo stadio e assistere alle partite? Ovviamente l'obbligo di Green Pass. Per tutti, dai 12 anni in su. Dunque, si direbbe, anche per Castellino. Che per averlo avrebbe dovuto vaccinarsi, essere guarito dal Covid o fare un tampone 48 ore prima del match.

Leggi l'articolo completo su:

https://roma.repubblica.it/cronaca/2021/09/01/news/castellino_forza_nuova_no_vax_stadio_as_roma_green_pass-316023664/

giuliano castellino di forza nuova 2 giuliano castellino di forza nuova 1 giuliano castellino forza nuova giuliano castellino Giuliano Castellino Giuliano Castellino1 giuliano castellino di forza nuova 4