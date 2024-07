MA CHE C’AZZECCA USHA, LA MOGLIE DI JD VANCE, CON L’UNIVERSO TRUMPIANO? UNA MAZZA - LAVORA IN UNO STUDIO DI AVVOCATI CHE SI PROFESSA PROGRESSISTA ED È FIGLIA DI QUELLA CALIFORNIA CHE MAL SI CONCILIA CON TRUMP - VANCE INSEGUE L’ELETTORATO PIU' CONSERVATORE E SI SCAGLIA CONTRO IL MONDO LIBERAL-WOKE DA CUI PROVIENE LA MOGLIE CHE, ALLA CONVENTION REPUBBLICANA A MILWAUKEE, SEMBRAVA ANNI LUCE LONTANA DALLE DONNE TRUMPIANE...

Joseph Bernstein and Katherine Rosman per www.nytimes.com

Nel 2013, due studenti della Yale Law School decisero di organizzare un gruppo di discussione sul tema del “declino sociale nell’America bianca”.

Uno di loro era JD Vance […] Per lui, l'argomento era estremamente personale: era cresciuto in una zona economicamente depressa dell'Ohio ed era stato cresciuto per la maggior parte del tempo dai nonni, mentre sua madre lottava contro la dipendenza. Conosceva la materia.

L'altra studentessa dietro al progetto era Usha Chilukuri, figlia di immigrati indiani di un sobborgo etnicamente eterogeneo di San Diego. Per lei, il declino sociale dei bianchi poteva essere un interesse intellettuale, ma aveva un significato speciale. All'epoca era la fidanzata di Vance, ora sua moglie, conosciuta come Usha Vance.

L'elenco di lettura del gruppo, secondo le e-mail esaminate dal “New York Times”, includeva articoli accademici come "Urban Appalachian Children: An 'Invisible' Minority in City Schools". Il programma sarebbe diventato la spina dorsale teorica per il libro di memorie di successo del 2016 di Vance "Hillbilly Elegy", che ha descritto i mali sociali della classe operaia bianca nel Midwest postindustriale.

Sulla carta, il socievole Vance e la riservata Chilukuri potrebbero non sembrare adatti a stare insieme. Ma, secondo i chi li ha conosciuti alla Yale Law School, aveva in comune la loro determinazione a conquistare i mondi prestigiosi che avevano di fronte.

Vance, 37 anni, che solo si mostrata solo in alcuni passaggi della campagna del marito per diventare senatore in Ohio, ha contribuito a plasmare — e a realizzare — le ambizioni di Vance, come ha raccontato lui. Suo marito aveva un fascino estroverso, ma lei sapeva, grazie all'esperienza di una vita, come avere successo.

«Usha era come la mia guida spirituale di Yale - ha scritto in "Hillbilly Elegy" di sua moglie, interpretata dall'affascinante attrice Freida Pinto nell'adattamento Netflix del libro - Capiva istintivamente le domande che non sapevo nemmeno di dover fare e mi incoraggiava sempre a cercare opportunità di cui non sapevo l'esistenza».

Il suoi consigli, ha detto, continuano tutt’oggi. «Sono uno di quegli uomini che trae davvero beneficio dall'avere una specie di potente voce femminile sulla spalla sinistra che dice, "Non fare così, fai così”» ha detto Vance a Megyn Kelly in un'intervista del 2020 sul suo podcast, "The Megyn Kelly Show". Per molto tempo, la potente voce femminile nella vita di Vance è stata sua nonna, che chiamava Mamaw e di cui ha scritto in "Hillbilly Elegy". «Ora - ha detto nel podcast - è Usha».

Eppure, negli ultimi anni, Vance, 39 anni, si è creato un'immagine pubblica che è notevolmente in contrasto con il mondo in cui lui e sua moglie hanno costruito la loro reputazione.

Un tempo “Never Trumper” che si era fatto un nome decifrando il risentimento della classe operaia bianca per il centro liberale, Vance ha virato a destra prima e durante la sua campagna per il Senato. Si è ritagliato un posto come leader di un'ala ascendente di repubblicani altamente nazionalisti.Questo gruppo sostiene significative restrizioni all'immigrazione e sostiene la famiglia tradizionale. Incolpano le università e la Silicon Valley per l'ascesa del "woke capital", che definiscono come la tendenza delle multinazionali ad assumere posizioni progressiste su questioni sociali per distrarre dalle pratiche che danneggiano i lavoratori americani.

La recente retorica di Vance, che ha portato all'appoggio di Donald Trump, ha colpito duramente il cosiddetto establishment e i suoi valori.

Due giorni dopo che la Corte Suprema aveva bocciato la sentenza Roe vs. Wade, Vance ha twittato : «Se la vostra visione del mondo vi dice che è un male per le donne diventare madri ma che è liberatorio per loro lavorare 90 ore a settimana in un cubicolo al “New York Times” o alla Goldman Sachs, vi hanno fregato».

Usha Vance era, secondo un database online che include i registri degli elettori, una democratica registrata almeno fino al 2014. Ha lavorato come impiegata per il presidente della Corte Suprema John G. Roberts Jr. e lavora presso Munger, Tolles & Olson, uno studio legale della California il cui sito web descrive la sua cultura aziendale come "radicalmente progressista".

In altre parole, nonostante Vance abbia sostenuto la svolta a destra del marito, resta trincerata nell'ambiente contro cui Vance si scaglia. […]

Da Yale a Newsmax

L'attenzione della stampa in Ohio per Usha Vance è stata scarsa, ma a volte razzialmente insensibile. Una vignetta su “The Plain Dealer”, un quotidiano di Cleveland, ha tentato di satireggiare le critiche di Vance alla decisione presa dalla squadra di baseball della Major League di Cleveland di cambiare il suo nome da Indians a Guardians. La vignetta mostrava Vance vestito con un'uniforme dei San Francisco Giants mentre parlava al microfono. La didascalia recitava: “L'unico cambio di nome Indians che sostengo è quello di mia moglie in 'la moglie del senatore JD Vance”.

Durante una tappa della campagna elettorale a Middletown, Ohio, Vance ha parlato della vignetta, criticando i media: «State facendo una battuta razzista su mia moglie. È disgustoso e spregevole, ed è il motivo per cui nessuno si fida dei media».

Ad agosto 2022, i Vance sono apparsi insieme su “Newsmax”, il canale via cavo di Fox News: lei sedeva alla sinistra del marito, con la mano sul suo braccio. Erano di fronte a una libreria che includeva i preferiti del club del libro come " The Growing Season " di Sarah Frey e " Crying in H Mart ", le memorie del 2021 della musicista di Japanese Breakfast Michelle Zauner, insieme al classico " The Road to Serfdom ".

«Il JD che ho incontrato quando eravamo alla facoltà di giurisprudenza è il JD accanto al quale sono seduta adesso» ha detto Usha al conduttore. (L'eccellente istruzione della coppia poteva non essere un aspetto positivo da sottolineare per alcuni spettatori del canale; Newsmax all'inizio di quell’anno aveva pubblicato un articolo dal titolo "Qualunque cosa insegnino alla Yale Law School, è spaventosa.")

L'apparizione a “Newsmax” non è stata l'unica indicazione che Usha sostenesse la metamorfosi politica del marito. Nel dicembre 2021, i registri della Federal Election Commission mostrano che ha dato soldi a Blake Masters, un candidato al Senato dell'Arizona, un altro conservatore che, come Vance, ha ricevuto milioni di donazioni dal miliardario della tecnologia Peter Thiel. […]

"Lei era il capo"

Usha si è preparata a raggiungere il successo per tutta la vita. È cresciuta a Rancho Peñasquitos, un sobborgo di San Diego, figlia di un ingegnere meccanico e di una biologa. La famiglia faceva parte di una piccola comunità unita di accademici e professionisti indiani americani e dei loro figli.

«A 5 o 6 anni, aveva già assunto un ruolo di leadership - ha detto Vikram Rao, un caro amico di famiglia di Usha che lavora nella Silicon Valley - Decideva a quali giochi da tavolo avremmo giocato e quali sarebbero state le regole. Non è mai stata cattiva o scortese, ma era il capo».

usha e jd vance 20

Usha era una "topo di biblioteca" al liceo, secondo Lizzie Le, una compagna di classe che è agente immobiliare a Rancho Peñasquitos. Suonava il flauto nella banda musicale della scuola. Era competitiva. Quando il San Diego Union-Tribune intervistò gli studenti delle superiori che partecipavano a un quiz, Usha, che all'epoca aveva 17 anni, disse al giornale: «Non basta sapere le risposte, bisogna essere veloci».

A Yale, il suo curriculum si è completato. Si è laureata in storia, ha fatto la volontaria per aiutare i senzatetto, ha fatto da tutor agli studenti delle scuole pubbliche e ha diretto una rivista di advocacy per le scuole pubbliche chiamata “Our Education”. Dopo Yale, ha studiato all'Università di Cambridge con una borsa di studio Gates Cambridge, per ricercare le origini del diritto d'autore. Secondo Gabriel Winant, un amico di Usha a Cambridge che ora è uno storico all'Università di Chicago, il loro gruppo di amici più ampio era di centro-sinistra, con i marxisti ben rappresentati. Winant ha descritto Usha come intelligente, riservata e occasionalmente caustica.

«Riusciva a notare qualcosa di divertente, ipocrita o ironico in ciò che gli altri dicevano o facevano» ha detto. Sapeva anche quanto sono importanti le credenziali. Quando stava decidendo dove andare alla scuola di specializzazione, «Ricordo che disse che Yale era il posto migliore - ha detto Winant - Trasformerà la tua carriera in ciò che desideri».

Alla Yale Law School, lei e Vance erano nello stesso “piccolo gruppo” del primo anno, composto da circa 15 studenti che frequentano tutti i corsi insieme. Vance si invaghì subito. «Sembrava una specie di anomalia genetica, una combinazione di ogni qualità positiva che un essere umano dovrebbe avere: brillante, laboriosa, alta e bella - ha scritto nelle sue memorie - Ho scherzato con un amico dicendo che se avesse avuto una personalità terribile, sarebbe stata un'eroina eccellente in un romanzo di Ayn Rand, ma aveva un grande senso dell'umorismo e un modo di parlare straordinariamente diretto».

[…] Si sono sposati nel Kentucky nel 2014, con panche di legno per gli ospiti sistemate all'esterno, sull'erba. In una cerimonia separata, sono stati benedetti da un pundit indù.

Un cifrario politico

Mentre Vance lavorava a "Hillbilly Elegy", sua moglie ha svolto tirocini federali, prima nell'Eastern District del Kentucky e poi nella prestigiosa Corte d'appello degli Stati Uniti per il circuito DC, dove ha lavorato come impiegata per il giudice Brett M. Kavanaugh. A Washington, Vance ha esercitato la professione legale presso Sidley Austin.

«Usha mi riporta sicuramente con i piedi per terra - ha detto il signor Vance alla signora Kelly nel 2020 sul suo podcast - Se divento un po' troppo arrogante o un po' troppo orgoglioso, mi ricordo semplicemente che lei è molto più realizzata di me».

Nel 2015, i Vance si trasferirono a San Francisco, dove lei iniziò a lavorare come associata presso Munger, Tolles & Olson, mentre lui andò a lavorare presso Mithril Capital, una società di investimento co-fondata da Peter Thiel.

Un articolo del 2019 dell'American Lawyer sulle diverse pratiche di assunzione di Munger, Tolles & Olson l'ha inserita nella "categoria cool e woke". Sebbene avesse lavorato per giudici conservatori, Vance era percepita dai suoi colleghi come una liberale, una moderata, secondo due persone che lavoravano con lei nello studio, e hanno chiesto l'anonimato.

In effetti, Usha è una specie di enigma politico anche per le persone che la conoscono molto bene.

Ma Vance è in pista: mentre inseguiva gli elettori di estrema destra , ha castigato il mondo da cui proviene sua moglie, quello che lo ha plasmato da giovane adulto.

Nel novembre 2021, il signor Vance ha tenuto un discorso alla National Conservatism Conference dal titolo "Le università sono il nemico".

«Dobbiamo attaccare onestamente e aggressivamente le università di questo paese - ha detto Vance, la cui suocera è un rettore universitario presso l'Università della California di San Diego - Le università non perseguono la conoscenza e la verità. Perseguono l'inganno e le bugie».

Quel mondo, a sua volta, ha iniziato a rifiutare Vance. E alcuni dipendenti di Munger, Tolles & Olson sarebbero confusi e delusi dal sostegno della signora Vance alla svolta trumpiana del marito e dalla sua retorica su genere e immigrazione.

Una nuova vita in Ohio

Nel 2018 la coppia ha acquistato una casa vittoriana gotica di 450 metri quadrati in un quartiere di lusso e liberale nella parte est di Cincinnati. La casa, costata 1,4 milioni di dollari, risale al 1858 ed è considerata una casa importante dagli storici locali. Ha una scalinata ampia, giardini verdeggianti per i loro cani, Pippin e Casper, e strutture separate tra cui un edificio a due piani vicino a una piscina.

Usha, che lavora da remoto per gli uffici della sua azienda a San Francisco e DC, non è molto conosciuta tra gli esponenti della città, sebbene nel 2020 sia entrata a far parte del consiglio di amministrazione della Cincinnati Symphony Orchestra. Durante la campagna per la carica di senatore del marito, Usha è rimasta sullo sfondo della narrazione

«Non è apparsa accanto a JD come Fran DeWine appare accanto a Mike DeWine - detto Mark R. Weaver , un ex stratega repubblicano in Ohio, riferendosi al governatore dello stato e a sua moglie – […]È solo molto difficile schierare la moglie nella tua campagna in modo aggressivo quando hai tre bambini piccoli e lei ha una carriera legale di alto livello».

