MA CHE SI È MESSO IN TESTA PUTIN? - "MAD VLAD" VUOLE CONVERTIRE GLI AEREI MILITARI DELLA BIELORUSSIA "SU-25" PER CONSENTIRGLI DI TRASPORTARE ARMI NUCLEARI - PURE LA CINA SI PREOCCUPA E DICE AI SUOI CITTADINI DI LASCIARE L'UCRAINA APPENA POSSIBILE. COSA SA XI JINPING CHE NOI NON SAPPIAMO? - COMUNQUE LA RUSSIA FA SAPERE CHE "NON CI SONO PIANI PER DOTARE FISICAMENTE I SISTEMI BIELORUSSI DI TESTATE NUCLEARI"...

Russian Foreign Ministry confirms re-equipping of Belarusian Su-25 to carry nuclear weapons. Last night, the Kremlin’s RIA News reported on a statement by Konstantin Vorontsov, the deputy head of the Russian delegation at the UNGA First Committee meeting. 1/6 pic.twitter.com/F001oYWkOs — Belarusian Hajun project (@MotolkoHelp) October 15, 2022

Alessandro Rosi per www.leggo.it

SU 25

È al nord che guarda Putin. Da lì potrebbe partire la nuova offensiva dopo che l'Ucraina ha fatto diversi passi avanti nella rinconquista di diverse regioni occupate dai russi. Ma stavolta l'attacco non sarà senza il nucleare. Come? Modificando gli aerei bielorussi e permettendogli di trasportare le munizioni di distruzioni di massa. Temute non solo dall'Occidente, ma dal mondo intero. Tanto anche da preoccupare la Cina, che oggi ha invitato i concittadini a tornare in patria. La sicurezza non è più garantita.

putin si aggrappa alla sedia durante l incontro con lukashenko

La Russia trasferirà i sistemi missilistici Iskander-M a doppia capacità in Bielorussia e convertirà alcuni aerei bielorussi Su-25 per consentire loro di trasportare armi nucleari. A riportarlo European Pravda, con riferimento all'agenzia russa RIA Novosti, che cita Konstantin Vorontsov, vice capo della delegazione russa intervenuto a una riunione del Primo Comitato dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

aleksandr lukashenko vladimir putin

Il diplomatico russo ha affermato che in questa fase si procederà solo al trasferimento di sistemi missilistici Iskander-M a doppia capacità (con missili convenzionali) alla Repubblica di Bielorussia. Si fornirà inoltre ad alcuni aerei bielorussi Su-25 la capacità tecnica di trasportare armi nucleari. Tuttavia, non è previsto il trasferimento di tecnologie per la conversione di aerei in vettori di armi nucleari in Bielorussia», ha affermato il diplomatico russo.

vladimir putin alexander lukashenko 1

Le azioni russe sono giustificate dal "possibile avanzamento delle infrastrutture nucleari della NATO verso est", ha detto Vorontsov. In particolare, la Polonia da diversi anni afferma di voler essere pienamente coinvolta in missioni nucleari congiunte. Di recente, l'attività di Varsavia in questa direzione è notevolmente aumentata. Questo, ovviamente, è stato preso in considerazione da Russia e Bielorussia quando hanno considerato contromisure.

putin lukashenko

Allo stesso tempo, ha aggiunto che attualmente "non ci sono piani per dotare fisicamente i sistemi bielorussi di testate nucleari o per spostare tali testate attraverso il territorio bielorusso". Promemoria: alla fine di agosto, l'autoproclamato presidente della Bielorussia, Alexander Lukashenko, ha accennato alla possibile conversione di aerei Su-24 per trasportare armi nucleari.

alexander lukashenko vladimir putin

Tuttavia, i velivoli Su-24 menzionati da Lukashenko sono stati dismessi in Bielorussia nel 2012 perché erano giunti al termine della loro vita operativa e la produzione in serie di questi velivoli è terminata nel 1993. A marzo, Lukashenko ha insistito sul fatto che la Bielorussia non avrebbe schierato armi nucleari e non aveva mai avuto in programma di farlo.

ALEKSANDR LUKASHENKO VLADIMIR PUTIN LUKASHENKO MERKEL PUTIN HOLLANDE POROSHENKO putin e lukashenko