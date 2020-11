17 nov 2020 15:14

MA ALLA FINE, QUALCUNO HA CAPITO COS'È SUCCESSO AGLI STATI GENERALI DEL M5S? NO, ED ERA QUESTO L'OBIETTIVO! - SI DICE CHE L'APPARIZIONE DI CONTE SIA STATA CONCORDATA TRA TRAVAGLIO E CRIMI PER METTERE IN CHIARO CHE NEL COLLEGIO DIRETTIVO DOVRANNO ESSERCI MEMBRI CHE RISPONDONO AL PREMIER - GRILLO ASSENTE, SE NON NELLA CELEBRAZIONE ANCHE ESAGERATA DI GIUSEPPI: HA TROPPI GRATTACAPI CONIUGALI E NON VUOLE METTERE IL SIGILLO UFFICIALE SUL POTERE DI DI MAIO, DI CUI NON GRADISCE IL POLTRONIFICIO DI POMIGLIANO, UNICO COMUNE ITALIANO SENZA DISOCCUPATI