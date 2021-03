11 mar 2021 12:56

MA GUALTIERI CHI LO DOVREBBE VOTARE? - AL NAZARENO GIRANO SONDAGGI RISERVATI PER NIENTE BUONI SULL’IPOTESI DELLA CANDIDATURA DELL’EX MINISTRO A SINDACO DI ROMA. IL GRADIMENTO SAREBBE TALMENTE AL DI SOTTO DELLE ATTESE CHE MOLTI DEM DELLA CAPITALE LO RITENGONO GIÀ FUORI DALLA CORSA – LETTA NON VUOLE ESSERE UN RE TRAVICELLO. SOPRATTUTTO, NON VUOLE AVERE LA SCADENZA, COSÌ DA ESSERE LUI A FARE LE LISTE ELETTORALI PER LE PROSSIME POLITICHE…