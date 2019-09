MA ‘NDO BIDEN – DURANTE UN COLLEGAMENTO CON LA CNN, L’EX VICE DI OBAMA APPARE CON UN OCCHIO INIETTATO DI SANGUE: È SOLO UN CAPILLARE ROTTO, MA TANTO BASTA A SCATENARE ALTRI DUBBI SULLA SUA SALUTE - IL CANDIDATO DEM HA 76 ANNI (TRE IN PIÙ DI TRUMP) E HA PROBLEMI DI ASMA, ALLERGIE E COLESTEROLO ALTO. OLTRE ALLA PROSTATA INGROSSATA. MA LA PENSIONE NO? - VIDEO

Da “Libero Quotidiano”

l'occhio iniettato di sangue di joe biden 1

Ha fatto discutere molto su Internet l' immagine dell' occhio macchiato di sangue dell' ex vicepresidente Joe Biden durante un collegamento con la Cnn. Nient' altro che un capillare rotto, ma la salute dell' ex vice di Obama è stata spesso fonte di apprensione ed è un tema in campagna elettorale. Il candidato alla nomination democratica, 76 anni (tre più di Trump, uno in meno di Sanders) ha avuto problemi di asma, allergie varie e colesterolo alto.

l'occhio iniettato di sangue di joe biden 2

Secondo il britannico Express prende medicine anche per la prostata ingrossata (ma questo non dovrebbe dare problemi all' occhio...). Biden è tornato in testa ai sondaggi, rimontando dopo quello di lunedì della Monmouth University, che dava per la prima volta il duo Sanders-Warren in testa con 20% a testa, seguito da Biden col 19% dopo un crollo di 13 punti.

l'occhio iniettato di sangue di joe biden l'occhio iniettato di sangue di joe biden 3 joe biden bernie sanders joe biden bernie sanders kamala harris joe biden a philadelphia joe biden in campagna elettorale joe e jill biden a philadelphia OBAMA JOE BIDEN E HILLARY CLINTON ROBERT GATES CON OBAMA E JOE BIDEN Joe Biden Xi Jinping JOE BIDEN AL GIURAMENTO OBAMA joe biden e xi jinping obama joe biden e john boehner BARACK OBAMA JOE BIDEN E HUNTER BIDEN ROBERT GATES E JOE BIDEN joe biden joe biden kamala harris