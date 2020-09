29 set 2020 17:30

MA È CONTE O MASTROTA? – SU TWITTER IMPAZZA IL VIDEO DELLO SCHIAVO DI CASALINO CHE SPIEGA COME FUNZIONA IL CASHBACK: “CON 1500 EURO DI SPESA POTRÀ RECUPERARE 150 EURO. NON SOLO, POI CI SARÀ IL SUPER BONUS, I PRIMI 1O0MILA AVRANNO 1500 EURO A TESTA. IN PIÙ CI SONO 50 MILIONI ALL’ANNO PER UNA LOTTERIA CON ESTRAZIONI PERIODICHE” - MANCANO SOLO TAPPETI, PENTOLE E OVVIAMENTE MATERASSI - VIDEO