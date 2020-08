MA NON SI ERA DETTO NIENTE FERIE? – LA CASELLATI AVEVA SBANDIERATO LA VOLONTÀ DEI SENATORI, CHE ORMAI SONO ORNAMENTI D'ARREDO DI PALAZZO MADAMA, DI DONARE LE FERIE ALLA PATRIA. E INVECE E' L’ENNESIMA CAZZATA: I PARLAMENTARI ANDRANNO IN VACANZA PER 18 GIORNI, DOPO AVER SCALDATO GLI SCRANNI NEGLI ULTIMI MESI...

Gustavo Bialetti per "Libero Quotidiano"

camera dei deputati deserta

La retorica antipolitica, l'attacco alla casta e ai suoi privilegi, sono sempre armi a corta gittata. Dopo il naufragio del M5s, che si era da tempo intestato la tematica, l'argomento suona ancora più stonato. Se però a recitare a soggetto il canovaccio anticasta è la casta stessa, che poi ci ripensa pure, il «vaffa» sorge spontaneo anche nel cittadino più sordo alla scuola comica genovese.

Prendiamo le ferie dei parlamentari. Il tema, di suo, si presta a svariati spunti comici: si può dire che, per quel che faticano, in ferie a Montecitorio e Palazzo Madama ci stanno tutto l'anno. O che, in fondo, se stanno sotto l'ombrellone i nostri politici almeno non fanno danni. E così via. Ma, fuori dalla satira facile facile con cui arruffianarsi il barista al mattino, va da sé che anche i nostri stipendiatissimi politici abbiano diritto di staccare un po' (il problema è semmai come si comportano quando sono al lavoro).

casellati abbioccata

L'emergenza Covid, però, ha chiamato i parlamentari a donare le ferie alla patria. Lo testimonia una nota di Palazzo Madama dello scorso 18 giugno. «Il Senato», diceva Elisabetta Casellati, «non andrà in ferie. Così come è rimasto aperto e ha lavorato anche durante l'emergenza dei mesi scorsi, non chiuderà nemmeno nel mese di agosto. Il Paese è in difficoltà e ha bisogno di risposte immediate.

SENATO VUOTO

Il Senato non si tirerà indietro: è questo l'impegno che assumiamo con gli italiani, in un momento così drammatico della nostra storia». Ecco, come non detto: da oggi e fino al 31 agosto (il 24, per le commissioni) il Parlamento chiude nonostante la proroga dello stato di emergenza. Sono 18 giorni: pochi, rispetto al mesetto abbondante dei bei tempi andati. Ma sono pur sempre 18 giorni in più rispetto agli zero promessi.

Giggino Di Maio spiaggiato a Sabaudia con la fidanzata Virginia Saba matteo salvini e francesca verdini in spiaggia a sabaudia 3 luigi di maio in spiaggia a palinuro 4 matteo salvini e francesca verdini in spiaggia a sabaudia luigi di maio in spiaggia a palinuro camera dei deputati deserta 1