MA QUALE BANCAROTTA, AVEVAMO SCHERZATO! - GUARDA CASO LA GOVERNATRICE DELLA BANCA CENTRALE RUSSA ELVIRA NABIULLINA HA FATTO DIETROFRONT DOPO LE FOSCHE PREVISIONI SUL POSSIBILE CRAC DI MOSCA PER VIA DELLE SANZIONI: "NESSUN RISCHIO DEFAULT". E TE CREDO: PUTIN L'HA CONFERMATA PER ALTRI CINQUE ANNI E COSÌ L'ECONOMISTA HA DOVUTO RADDRIZZARE IL TIRO…

Francesco Rigatelli per “La Stampa”

Dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina è diventato difficile conoscere le opinioni dei protagonisti della vita economica di Mosca, soprattutto se in dissenso rispetto alla linea di Vladimir Putin, in un sistema di potere opaco che in gran parte si regge su relazioni di mutuo vantaggio tra il Cremlino, gli oligarchi e la nomenklatura dei funzionari di Stato.

Un enigma che riguarda anche Elvira Nabiullina, la governatrice della Banca centrale che con la guerra e le sanzioni si è trovata ad arginare la caduta rovinosa del rublo, grazie anche alla trovata in tandem col Cremlino di chiedere i pagamenti del gas in moneta nazionale. Ieri su proposta dello stesso Putin, la Duma, la Camera bassa, l'ha riconfermata in carica per cinque anni, smentendo le voci che la davano in rotta di collisione con lo Zar per alcune previsioni negative sulle conseguenze della guerra.

Per fugare ogni dubbio la governatrice ha assicurato che la Russia «non corre alcun rischio di default, perché ha tutte le risorse finanziarie per far fronte ai suoi impegni». Un quadro differente da quello presentato in passato. Lunedì scorso parlando alla Duma aveva tracciato uno scenario più complesso per l'economia russa, in cui le sanzioni «avranno ora un impatto più forte».

Affermazioni che Putin si era affrettato a minimizzare, assicurando che l'economia russa «si sta stabilizzando». Dopo l'inizio della guerra, inoltre, era emerso che Nabiullina avrebbe voluto dimettersi dalla carica di governatrice che ricopre dal 2013, ma lo Zar glielo avrebbe impedito.

L'economista, 58 anni, ex ministra dello Sviluppo economico e del Commercio di Putin, era già stata rinnovata nel 2017 per quattro anni. Tutta la sua famiglia lavora nello stesso campo: suo marito Jaroslav Kuzminov è uno storico dell'Economia noto a Mosca e il loro figlio Vasiliy un analista dell'Università nazionale di ricerca russa.

