3 dic 2019 18:38

MA QUELLI CHE GRIDAVANO AL FASCISMO CON SALVINI, DOVE SONO OGGI CHE LA ALAN KURDI È IN MEZZO AL MARE E LA MINISTRA LAMORGESE NON ASSEGNA UN PORTO SICURO? I NUMERI DIMOSTRANO CHE CON IL GOVERNO DEI ''BUONI'' LA SITUAZIONE PER I MIGRANTI È UN PO' MIGLIORATA MA DI FATTO NON È CAMBIATA: LE NAVI RESTANO IN MARE IN MEDIA PER 5 GIORNI. PERCHÉ I DECRETI SALVINI, CHE DOVEVANO ESSERE L'ANTICAMERA DI HITLER, SONO ANCORA VIVI E VEGETI