BERLUSCONI SUL TRONO, L’ARRIVO IN 500 BIANCA DELLA MELONI, IL BUFFETTO A ENRICO LUCCI: TUTTI I MOMENTI STRACULT DELLE CONSULTAZIONI – LA VISITA DELLA DELEGAZIONE DI CENTRODESTRA È DURATA MENO DI UN’ORA, E IL CAVALIERE È STATO BUONINO, ECCEZION FATTA PER QUELLE FACCETTE CON SALVINI E PER IL BUFFETTO A LUCCI - VIDEO