MA SE È SOLO UN LIVIDO, COME MAI BERLUSCONI È ANCORA RICOVERATO? – I MEDICI DI SILVIONE HANNO DERUBRICATO GLI EFFETTI DELLA CADUTA A ZAGABRIA A “EMATOMI E CONTUSIONE”. SAREBBE SCIVOLATO SUL SELCIATO PER FARE SELFIE CON I SOSTENITORI – I COLLABORATORI DICONO CHE SI È RIALZATO DA SOLO MA CHE ALL’INIZIO NON RIUSCIVA A STARE IN PIEDI, POI HA RIFIUTATO IL RICOVERO IN CITTÀ ED È VOLATO IN ITALIA CON UN AEREO FININVEST…

Giampaolo Visetti per “la Repubblica”

silvio berlusconi al congresso del ppe a zagabria

La gra nde paura è passata. Silvio Berlusconi da ieri è però ricoverato nella Casa di cura La Madonnina di Milano. Il leader di Forza Italia, 83 anni, secondo i medici ha «un vasto ematoma intramuscolare alla gamba destra e una forte contusione all' anca». Potrebbe essere dimesso oggi. Non è esclusa la degenza «in osservazione » fino a domani. «Sta bene» rassicura la figlia Marina uscendo dalla clinica poco prima delle 19 . La presidente Fininvest accenna a un sorriso e risale sulla sua Bmw blu, davanti a una pattuglia dei carabinieri.

silvio berlusconi a venezia

Tre ore prima era scesa con il volto tirato e in silenzio, infilandosi nell' ospedale quasi di corsa. Con lei ora c' è anche la sorella Barbara. Riparte su un' Audi nera con il fratello Luigi: il loro viso è di nuovo disteso. Nella stanza di Berlusconi, nel pomeriggio, anche la compagna Francesca Pascale, gli amici di sempre Fedele Confalonieri e Adriano Galliani. Il timore, per mezza giornata, è stato che Berlusconi si fosse fratturato il femore, oltre che alcune costole.

marina e silvio berlusconi

«È un uomo sano e ancora forte - dice chi l' ha accompagnato in clinica - ma è anziano. I medici hanno voluto fare un esame in più per escludere complicazioni ». Chi gli è stato vicino nelle ultime ore dice che l' ex premier «sente ancora forti dolori» e che «si è molto spaventato».

silvio berlusconi al congresso del ppe a zagabria 1

A costringerlo in corsia, una caduta a Zagabria. Giovedì pomeriggio: l' ex cavaliere, in Croazia per il congresso Ppe, aspetta la fine dei lavori e l' elezione di Antonio Tajani a vicepresidente.

SILVIO BERLUSCONI ANTONIO TAJANI

Poi esce in piazza e accetta di posare per i selfie con alcuni sostenitori. La pioggia bagna il selciato e la folla preme: Berlusconi perde l' equilibrio e cade a terra. «Si è rialzato da solo - dicono i collaboratori - ma all' inizio non stava in piedi». Rifiuta il ricovero in città. Un aereo privato Fininvest lo riporta subito in Italia. Mentre è in volo viene allertato il San Raffaele, l' ospedale di fiducia a Milano. Ieri mattina i primi esami e la decisione di controlli più approfonditi alla Madonnina. La casa di cura è collegata al traumatologico Gaetano Pini. Nel primo pomeriggio, qui, al fondatore di Fi vengono fatti raggi e Tac. Solo alla fine, il sollievo.

FRANCESCA PASCALE SILVIO BERLUSCONI

Berlusconi vorrebbe tornare a casa subito: i medici a consigliano almeno una notte «sotto stretto controllo».

Per il mondo politico, un giorno d' allarme e di voci non confermate. «Il battito d' ali di una farfalla in Cina - ironizza alla fine l' entourage forzista - provoca un uragano in Texas».

Ex premier Silvio Berlusconi, 83 anni, tre volte presidente del Consiglio, è il leader di Forza Italia.