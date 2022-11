MA CON TANTI PROBLEMI, DALLE BOLLETTE ALLA GUERRA IN UCRAINA, COME VI VA DI CORRERE DIETRO A ‘STE BELINATE? EUGENIA ROCCELLA, TITOLARE DEL DICASTERO DELLA FAMIGLIA, CONTRO L’USO DEL MASCHILE DI GIORGIA MELONI: “NON CHIAMATEMI MINISTRO MA MINISTRA” - HANNO SCELTO IL MASCHILE PURE LE MINISTRE CALDERONE (LAVORO), SANTANCHÉ (TURISMO) E…

Da https://www.tpi.it/

giorgia meloni eugenia roccella

Ministro? No, grazie: chiamatemi ministra. È quanto precisato dalla ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugenia Roccella, che ha deciso di non seguire la premier Giorgia Meloni nell’utilizzo del maschile per indicare la sua carica.

La precisazione è arrivata direttamente dall’ufficio stampa della ministra in riferimento a un articolo pubblicato sul nuovo numero del settimanale di The Post Internazionale, in edicola da oggi, venerdì 4 novembre.

Nell’articolo a firma di Massimiliano Salvo inerente alla decisione di Giorgia Meloni di farsi chiamare “il presidente del Consiglio” veniva sottolineato che “hanno scelto il maschile pure le ministre Eugenia Roccella (Famiglia), Marina Elvira Calderone (Lavoro), Daniela Santanché (Turismo) Alessandra Locatelli (Disabilità) ed Elisabetta Casellati (Riforme), che già lo aveva preferito da presidente del Senato”.

eugenia roccella

L’ufficio stampa di Eugenia Roccella, tuttavia, in un comunicato precisa che “l’onorevole ha scelto l’appellativo di ‘Ministra’ con declinazione al femminile”.

“La circostanza – si legge ancora nel comunicato – è stata chiarita nelle dichiarazioni fin qui rilasciate agli organi di informazione e negli interventi sui canali social della Ministra e fissata nell’indirizzo email già attivo. È in corso di aggiornamento il sito internet istituzionale che a breve riporterà la dicitura corretta, e il Vostro articolo ci è in tal senso utile a provvedere con maggiore sollecitudine”.

eugenia roccella francesco storace EUGENIA ROCCELLA casellati locatelli roccella eugenia roccella paola binetti eugenia roccella contro le unioni civili ABORTO FACCIAMOLO DA NOI - CURATO DA EUGENIA ROCCELLA