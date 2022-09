26 set 2022 16:26

MA VOI SAPETE CHI È PAOLA TOMMASI? I TWITTAROLI LO SANNO E L'HANNO SPERNACCHIATA PER L'OSPITATA ALLA MARATONA MENTANA - L'EDITORIALISTA DE "IL TEMPO" (CHE PARTECIPÒ ALLA CAMPAGNA ELETTORALE DI TRUMP) HA COLPITO PER LE SUE TESI "DEBOLISSIME": "HO ASCOLTATO PAOLA TOMMASI PER 10 MINUTI E MI SONO CASCATI I COGLIONI. PERCHÈ LA CONTINUA A INVITARE?" - ENRICHETTO E LA TOMMASI SI SONO BECCATI DI CONTINUO IN DIRETTA OFFRENDO UNO SPETTACOLO ESILARANTE...