MA VOI SAPETE CHI È PAOLA TOMMASI? I TWITTAROLI LO SANNO E L'HANNO SPERNACCHIATA PER L'OSPITATA ALLA MARATONA MENTANA - L'EDITORIALISTA DE "IL TEMPO" (CHE PARTECIPÒ ALLA CAMPAGNA ELETTORALE DI TRUMP) HA COLPITO PER LE SUE TESI "DEBOLISSIME": "HO ASCOLTATO PAOLA TOMMASI PER 10 MINUTI E MI SONO CASCATI I COGLIONI. PERCHÈ LA CONTINUA A INVITARE?" - ENRICHETTO E LA TOMMASI SI SONO BECCATI DI CONTINUO IN DIRETTA OFFRENDO UNO SPETTACOLO ESILARANTE...-
FLASH! RENZI, CHI L’HA VISTO? – IL "BULLO DI RIGNANO" CHE AVEVA CIANCIATO SU LA QUALUNQUE PRIMA DEL VOTO SI E’ DATO ALLA MACCHIA. E’ VOLATO A TOKYO AL FUNERALE DELL’EX PREMIER GIAPPONESE SHINZO ABE. MA IL SUSHI PIU’ AMARO E’ QUELLO CHE HA DOVUTO INGOIARE QUANDO SONO ARRIVATI I RISULTATI DELLE ELEZIONI CHE INCHIODANO AL 7,7 IL TERZO POL(L)O