MA-ZINGA, CHE FIGURACCIA – IL FRATELLO DI MONTALBANO DEFINISCE “LAVORETTI” LE OCCUPAZIONI DI CHI LAVORA IN UN BAR O IN PALESTRA. UN’ALTRA SCIVOLATA POCO COMMENDEVOLE DOPO LO SCANDALO DI "CONCORSOPOLI" E LA DIFESA DI BARBARA D’URSO. NON È TUTTA COLPA SUA SE IL PD VIVE SU UN ALTRO PIANETA - CON ENRICO LETTA, TRA DDL ZAN, IUS SOLI E QUOTE ROSA,LA MUSICA NON È CAMBIATA…

Per Nicola Zingaretti è decisamente un momento "no". Nemmeno il tempo di liberarsi dalla zavorra della segreteria del Pd che gli è crollato addosso lo scandalo di Concorsopoli, scoperchiato da Fratelli d' Italia in quel Lazio che il governatore considerava la sua comfort zone. Stesso discorso con le apparizioni tv.

Se da leader è stato attaccato dal cotè radical-chic per aver "osato" recarsi nel salotto di Barbara D' Urso, da ex segretario non gli è andata meglio: è stato azzannato "da destra" per un clamoroso scivolone pronunciato, stavolta, a "Mezz' ora in più". A stanare la vicenda è stata Giorgia Meloni: «Zingaretti definisce "lavoretti" le occupazioni di tanti italiani che lavorano nei bar e nelle palestre. Ora capisco la loro scarsa considerazione nei confronti di migliaia di lavoratori disperati».

La stoccata è riferita all' intervista del presidente del Lazio, chiamato in causa sulla vicenda degli autonomi in piazza contro le mancate riaperture. «Mi permetto di invitare a questo tavolo coloro che facevano quelli che si chiamavano i lavoretti...», così l' ex segretario dem ha definito - con tono paternalistico - interi comparti distrutti non «dalla crisi» ma dal lockdown con indennizzi farsa: quello ispirato dal governo Conte. Un tentativo maldestro di connettersi con una piazza abbandonata e di fatto ormai sconosciuta alla sinistra "Ztl".

Non è tutta colpa sua se il Pd vive su un altro pianeta. Con Enrico Letta non è cambiato il registro. Proprio nei giorni cui in cui il ceto medio impoverito presidia le piazze, dal partito del ceto medio "riflessivo" che cosa si è levato? Proposte quali «il ddl Zan», definito «una misura di civiltà», e lo ius soli, «una norma a cui il Paese è pronto». A rilanciare ciò è stata Simona Malpezzi, una delle due capogruppo giunte in nome dell' altra "emergenza" di Letta: le quote rosa...

