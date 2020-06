MAAS QUE NADA - IL MINISTRO DEGLI ESTERI TEDESCO A ROMA: ''AUSTRIA E OLANDA SONO DISPOSTE A UN COMPROMESSO''. BASTA CHE NON SIA COME QUELLO DEL MARCHESE DEL GRILLO: ''IO I SOLDI NON LI CACCIO E TU NON LI BECCHI'' - MACRON MARTEDÌ VEDE RUTTE PER CONVINCERE IL BLOCCO DEI 4 PAESI CONTRARI (OLANDA, AUSTRIA, SVEZIA, DANIMARCA) A SOSTENERE IL RECOVERY FUND, CHE GENTILONI CONSIDERA ''CHIUSO'' ENTRO LUGLIO. COSÌ COME CONSIDERAVA NECESSARIO UN FONDO DA 1500-1600 MILIARDI E ORA STIAMO SCENDENDO SOTTO I 750

1.UE: MAAS, AUSTRIA E OLANDA DISPOSTE A COMPROMESSO

(ANSA) - "Nonostante le posizioni divergenti, sono stato nei Paesi Bassi e in Austria e in questi colloqui sento una disponibilità al compromesso. Credo che il quesito non sia se, ma come la forza di questa crisi forse può contribuire a superare linee di demarcazione precedenti e noi ci adoperiamo in questo senso". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas in conferenza stampa a Villa Madama dopo l'incontro con il ministro Di Maio.

In questo momento, "il nostro compito più urgente è quello di avere una ripartenza sociale ed economica vigorosa, e questa è anche la massima priorità del semestre di presidenza tedesca che inizia il primo luglio, che ha il motto di rilanciare l'Europa assieme, vogliamo un'Europa coraggiosa ma anche solidale. Non vogliamo perdere nessun Paese in Europa. Ovviamente non siamo ancora arrivati a questo obiettivo, abbiamo ancora tanti colloqui da fare per un accordo accettabile, per quello che riguarda soprattutto gli strumenti finanziari e il loro futuro".

2.UE: MACRON MARTEDÌ IN OLANDA VEDE RUTTE

(ANSA) - Emmanuel Macron sarà martedì in Olanda per incontrare il primo ministro Mark Rutte e parlare con lui del piano di rilancio dell'Unione europea per il post-coronavirus, sul quale ci sono forti resistenze olandesi. Il presidente francese è atteso a L'Aja a fine pomeriggio per un incontro seguito da una cena di lavoro con Rutte, secondo quanto riferisce l'Eliseo. "Questa visita - fa sapere la presidenza - fa parte della serie di numerosi contatti e consultazioni fra il presidente e i suoi partner per preparare la risposta europea alla crisi". L'Olanda, con Austria, Svezia e Danimarca, fa parte dei Paesi che più fanno resistenza al progetto di piano Ue, per ora fissato a 750 miliardi di euro, che andrà a sostenere soprattutto le economie dei Paesi del sud Europa più colpite dalla crisi del Covid-19.

3.GENTILONI, SONO SICURO CHE ACCORDO SU RECOVERY SARÀ A LUGLIO

(ANSA) - "Penso che un accordo sia assolutamente necessario e sono convinto che si raggiungerà nel mese di luglio": lo ha detto il commissario all'economia Paolo Gentiloni. Secondo Gentiloni l'accordo è possibile perché il fatto che la proposta sia agganciata al bilancio pluriennale "crea spazi di negoziato". Ma "i negoziati riguardano gli Stati, la Commissione ha fatto la sua proposta" che è "la base del negoziato", ha aggiunto.

4.UE: DI MAIO, BENE GERMANIA, ORA UN ACCORDO AMBIZIOSO

(ANSA) - "Abbiamo molto apprezzato l'appoggio della Germania ad un piano ambizioso" in ambito europeo sul Recovery Fund. "Le divergenze tra Stati membri europei restano però evidenti. Italia e Germania devono lavorare fianco a fianco per colmare queste distanze e trovare un accordo ambizioso il prima possibile". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in conferenza stampa con il collega tedesco Heiko Maas sottolineando che "non possiamo accettare di scendere a compromessi" dannosi per il futuro dell'Europa.

PAOLO GENTILONI MARK RUTTE HEIKO MAAS URSULA VON DER LEYEN E MARK RUTTE rutte heiko maas e luigi di maio allo spallanzani