18 mag 2023 18:26

MACRON BIFRONTE: DA UN LATO DICE DI NON VOLERE “LASCIARE SOLA L’ITALIA” SUI MIGRANTI, DALL’ALTRO MANDA I SUOI FALCHI A TIRARE BORDATE CONTRO MELONI – L’ATTEGGIAMENTO “BIPOLARE” DEL TOYBOY DELL’ELISEO È PARTE DI UNA DOPPIA STRATEGIA: DA UN LATO, ALL’ESTERNO, HA BISOGNO DI FARSI VEDERE APERTO AL DIALOGO PER CONTENERE I FLUSSI. DALL’ALTRO HA IN MENTE LE ELEZIONI EUROPEE, E PARLA ALLA “DUCETTA” AFFINCHÉ I FRANCESI INTENDANO: INDEBOLIRE LEI SIGNIFICA MOSTRARE I LIMITI DELLA VERA AVVERSARIA, MARINE LE PEN…