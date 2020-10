MACRON, À LA MAISON - LA FRANCIA SI PREPARA AL LOCKDOWN NAZIONALE, ORA CHE I CONTAGI SONO FUORI CONTROLLO - STASERA IL DISCORSO TV DEL PRESIDENTE: LA SERRATA DOVREBBE SCATTARE SUBITO E DURARE UN MESE - IL COPRIFUOCO DALLE 21 ALLE 6 NON HA DATO RISULTATI: I CASI SONO AUMENTATI DEL 74 PER CENTO IN OTTO GIORNI - ANCHE MERKEL PARLA DI “CHIUSURA LEGGERA”, CON CHIUSURA DI BAR E RISTORANTI…

Stefano Montefiori per il “Corriere della Sera”

coronavirus in francia

Stasera alle 20 in diretta tv Emmanuel Macron annuncerà ai francesi i nuovi provvedimenti decisi per frenare la seconda ondata di coronavirus, che appare fuori controllo. Nonostante la linea ufficiale sia stata a lungo quella del «tutto meno che il confinamento», si va verso un nuovo lockdown nazionale, della durata di un mese: magari con le scuole elementari e medie aperte, molte deroghe per chi non può lavorare a casa e la prospettiva di riaprire in tempo per il Natale, ma comunque il tabù di un nuovo confinamento sembra essere caduto.

macron

La strategia adottata finora dal premier Jean Castex - risposta graduale e su base locale - è servita a poco, e l' attuale coprifuoco dalle 21 alle 6 stenta a dare risultati. I numeri indicano una situazione molto preoccupante: i casi sono aumentati del 74 per cento in otto giorni arrivando domenica a 52 mila in 24 ore, e il tasso di positività dei test è passato dall' 1,5% di quest' estate al 19% di adesso.

Soprattutto, preoccupa la situazione negli ospedali, dove di nuovo le operazioni non urgenti vengono rinviate: il 17 marzo, il primo giorno del lockdown di primavera, i ricoverati per Covid erano 2.579, adesso sono quasi sette volte di più (17 mila 784); i pazienti Covid-19 in rianimazione sono circa 2.600, raddoppiati in tre settimane, e nell' Ile de France, la regione di Parigi, il tasso di occupazione dei letti sfiora già il 70%, secondo un calcolo di Le Monde . In 24 ore, sono morte di coronavirus 258 persone. In questo contesto, le ipotesi iniziali di un rafforzamento del coprifuoco o di lockdown locali nelle zone più colpite sembrano lasciare il posto alla misura più drastica, un secondo confinamento nazionale.

coronavirus francia – con la mascherina davanti alla torre eiffel

Macron potrebbe essere incoraggiato a prendere una decisione così impegnativa e impopolare anche dall' atteggiamento della cancelliera Merkel, che in una Germania dalle cifre in rapida ascesa ma pur sempre migliori (verso 20 mila nuovi casi al giorno) sta pensando a sua volta a un «lockdown leggero», con chiusura di bar e ristoranti.

Tutti i Paesi europei sono alle prese con una seconda ondata che molti politici e esperti evidentemente troppo ottimisti quest' estate si sentivano di escludere.

Emannuel Macron Edouard Fritch

Dopo l' Irlanda, la prima a decretare un nuovo lockdown una settimana fa, e poi il Galles e la parte settentrionale del Portogallo, venerdì anche il Belgio potrebbe decidere di riconfinare, mentre la Spagna per il momento opta per un coprifuoco notturno e l' Olanda ha approvato ieri una «legge corona» che offre una base più solida alle nuove misure (confinamento parziale e obbligo di mascherina). «Ci aspettano decisioni difficili - ha detto ieri il ministro dell' Interno francese Gérald Darmanin - ma questo non riguarda solo la Francia».