MACRON NON GOVERNA PIÙ IL GOVERNO – IL PRESIDENTE FRANCESE STRONCA LA MELONI SULLA DEPORTAZIONE DI MIGRANTI IN ALBANIA: “NON C’È NESSUN MODELLO ITALIANO”. MA IL PRIMO MINISTRO, MICHEL BARNIER, APRE ALLA POSSIBILITÀ DI SPEDIRE I RICHIEDENTI ASILO FUORI DAI CONFINI DELL’UE: “C’È LA VOLONTÀ CHE LA FRANCIA POSSA FIRMARE ACCORDI SIMILI A QUELLO TRA ITALIA E ALBANIA” – L’INCAZZATURA DEL TOYBOY DELL’ELISEO CON LA MELONA È PIÙ POLITICA (LA PREMIER HA ORGANIZZATO UNA RIUNIONE A MARGINE DEL VERTICE UE CON DIECI PAESI MEMBRI…)

emmanuel macron Michel Barnier - foto lapresse

ANCHE PARIGI PENSA A TRASFERIRE RICHIEDENTI ASILO FUORI UE

(ANSA) - "C'è la volontà che la Francia possa firmare accordi simili a quello fra Italia e Albania" per il trasferimento di migranti richiedenti asilo, "la pista è allo studio al ministero dell'Interno": lo ha detto, in un'intervista stamattina a Sud Radio, la portavoce del governo, Maud Bregeon. Secondo la portavoce, seguire l'esempio italiano "è la volontà del ministro dell'Interno", Bruno Retailleau, ed è "qualcosa per cui ci vuole molto tempo, diplomazia, scambi, ma non lo escludiamo"

i primi migranti arrivati nel centro di prima accoglienza di Shengjin

MIGRANTI, MELONI RIUNISCE DIECI PAESI UE: C'È VON DER LEYEN. FRANCIA, SPAGNA E GERMANIA DISERTANO E BOCCIANO IL MODELLO ALBANIA

Traduzione dell’articolo di Anais Ginori per www.repubblica.it

https://www.repubblica.it/politica/2024/10/17/news/macron_meloni_albania_migranti_centro-423560705/

“Non c’è nessun modello italo-albanese” è il laconico commento all’Eliseo in vista del consiglio Ue a Bruxelles che minaccia di spaccarsi proprio sul tema dell'immigrazione. Emmanuel Macron frena sulla fuga in avanti che vuole imprimere Giorgia Meloni.

rendering del centro italiano per migranti di shengjin in albania

Dall'entourage del leader francese filtra irritazione per la riunione organizzata oggi dalla premier a margine del vertice Ue con dieci paesi membri per discutere di immigrazione. «Non è il caso di organizzare discussioni in gruppi separati» osservano nel palazzo presidenziale. Il capo dello Stato non è stato consultato sull'incontro voluto da Meloni e, a meno di contatti bilaterali nelle prossime ore, non ha previsto di partecipare.

A sottolineare la loro contrarietà, disertando l’incontro, anche il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez e il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Il concetto dei centri di rimpatrio, sul modello Italia-Albania, non sono "una soluzione reale per un Paese grande come la Germania", ha spiegato Scholz al suo arrivo al Consiglio europeo. […]

emmanuel macron Michel Barnier

Dal canto suo, Macron ha più volte escluso in passato la «soluzione ruandese», a proposito del piano poi fallito dell'ex governo britannico per trasferire migranti in Ruanda. E ora boccia l'iniziativa italiana in Albania, che pone evidenti problemi umanitari e legali. “La Francia è per restare all'interno di regole del diritto internazionale e nel nostro quadro costituzionale previsto per l'accesso all’asilo” prosegue l'Eliseo.

A cavalcare il vento che soffia a destra nell’Ue, c'è anche il governo di Michel Barnier. Il nuovo premier ha partecipato a una riunione del Ppe a Bruxelles, la sua famiglia politica. E guarda a Roma per le cosiddette “soluzioni innovative” in tema di immigrazione. […]

agenti di polizia davanti all hotspot per migranti di shengjin in albania centro per migranti a gjader i primi migranti arrivati nel centro di prima accoglienza di Shengjin