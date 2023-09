MACRON, DAL PAPA ARRIVA UNO SGANASSON! BERGOGLIO SARÀ AGLI “INCONTRI MEDITERRANEI”, IL 22 E 23 SETTEMBRE: MA HA SPECIFICATO CHE LA SUA SARÀ UNA VISITA “A MARSIGLIA, NON IN FRANCIA”. DIETRO LA PRECISAZIONE CI SONO DIVERGENZE “POLITICHE” PROFONDE COL PORTABORSETTE DI BRIGITTE (SU IMMIGRAZIONE, LAICITA’ E FINE VITA) E 2 STRAPPI AL PROTOCOLLO DA PARTE DI MACRON CHE HA DATO DEL TU AL PAPA E GLI HA POGGIATO ANCHE UNA MANO SULLA SPALLA (A RAGAZZI', MA CHE E’ UN AMICO TUO?)

Il 22 e il 23 settembre il Papa sarà a Marsiglia per gli «Incontri mediterranei», durante i quali 120 giovani di tutte le confessioni religiose e vescovi venuti da 30 Paesi parleranno dei rapporti tra le rive del Mediterraneo e della questione migratoria. Ad accoglierlo ci sarà il presidente Emmanuel Macron, ma Francesco ha voluto precisare, il 6 agosto scorso, sull’aereo che lo riportava a Roma dalle giornate della gioventù di Lisbona, che la sua visita sarà «a Marsiglia, non in Francia». Come mai questa puntualizzazione? E perché, nonostante sia stato invitato più volte all’Eliseo, il Papa preferisce rimandare la tanto attesa visita di Stato a Parigi?

C’è una ragione generale, e cioè il fatto che Francesco ha deciso di dare la priorità ai piccoli Paesi europei: ha già visitato l’Albania, Cipro e Malta, ma non la Spagna e la Germania, per esempio, e anche la Francia quindi deve attendere.

Poi ci sono molti motivi legati specificamente alla Francia: questioni politiche, e forse anche il rapporto personale con Macron. Sull’immigrazione, al centro degli Incontri mediterranei, e anche sul fine vita e sulla laicità, il Papa e la Francia hanno posizioni molto lontane.

Francesco ha fatto della difesa dei migranti uno dei punti cardine del suo pontificato, mentre Macron e il suo ministro dell’Interno Gérald Darmanin sono sempre più intransigenti sulla necessità di fermare gli ingressi.

Il Vaticano poi giudica eccessiva l’insistenza della Francia sulla laicità, anche nelle scuole, con il divieto di mostrare in classe simboli religiosi, e sui temi bioetici come il fine vita le distanze sono destinate ad aumentare. Tanto che, per non creare imbarazzi, è stato deciso di rinviare il dibattito in Parlamento della nuova legge sul fine vita, che potrebbe contenere aperture sull’eutanasia: la discussione avrebbe dovuto cominciare proprio alla vigilia dell’arrivo del Papa, e invece slitterà di qualche giorno.

Se l’Eliseo spinge da tempo per un incontro bilaterale a Parigi, il Vaticano è restio. Così, dopo lunghe trattative, si è trovato un compromesso: sarà Macron a spostarsi e ad andare a Marsiglia, e non il Papa all’Eliseo. Il presidente aspetterà Francesco alla scaletta dell’aereo, nel pomeriggio di sabato, e poi il Papa parteciperà a una cerimonia in memoria dei migranti nella basilica di Notre Dame de la Garde, protettrice dei marsigliesi e della gente di mare. La mattina successiva è prevista l’udienza privata tra Macron e Francesco, prima della messa allo stadio Velodrome davanti a 60 mila persone, alla quale dovrebbe assistere anche il presidente (cosa che già suscita polemiche nella sinistra francese più attenta alla laicità).

Il rapporto tra Parigi e Vaticano, tra Macron e Francesco, sembra riassumersi anche nei gesti fisici molto espansivi del presidente francese, che in passato hanno suscitato sconcerto negli ambienti vaticani: nel corso della sua prima visita a San Pietro, il 26 giugno 2018, un anno dopo l’inizio del suo primo mandato, Macron prima sfiorò con la mano la guancia di Francesco, come a volergli dare un affettuoso buffetto, poi appoggiò la mano sulla spalla del Papa, una disinvoltura proibita dal protocollo.

E nella sua seconda visita, il 26 novembre 2021, Macron diede pubblicamente del tu al Papa, un’ostentazione di famigliarità che secondo Loup Besmond de Senneville, vaticanista del quotidiano cattolico La Croix, fece stringere i denti a più di un vescovo. Davanti alle telecamere, Macron disse a Francesco «Ti ho stancato con le mie storie» aggiungendo poi «Grazie per la tua pazienza».

