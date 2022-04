5 apr 2022 13:13

MACRON PER RIPRENDERSI L’ELISEO SI GIOCA ANCHE LA CARTA MBAPPE’ - SECONDO LA STAMPA FRANCESE, IL PORTABORSETTE DI BRIGITTE STA CERCANDO DI CONVINCERE LA STELLA PARIGINA A RESTARE AL PSG. MENTRE IL REAL RESTA ALLA FINESTRA CON LA SPERANZA DI POTERLO INGAGGIARE A PARAMETRO ZERO, IL PATRON DEL CLUB PARIGINO E’ PRONTO A TUTTO PER TRATTENERLO…