11 giu 2020 12:35

MACRON VUOLE FARE IL FURBON E PUNTA A FARE IL CAPPOTTON - ''DIMISSIONI E RIELEZIONE''. IL PRESIDENTE FRANCESE PENSA A UNA MOSSA IN STILE THERESA MAY: VISTO CHE NON HA PIÙ LA MAGGIORANZA IN PARLAMENTO, AZZERARE TUTTO E TORNARE ALLE URNE. ''CONTRO DI ME NON C'È NESSUNO'' - IN EFFETTI IL SISTEMA ULTRA-MAGGIORITARIO FRANCESE FAVORISCE CHI HA LA MAGGIORANZA RELATIVA E AZZERA LE OPPOSIZIONI. MA IL RISCHIO C'È SEMPRE…