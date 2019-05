MAESTRA DI PORNO-FREGNACCE - LE 50 SFUMATURE DI MANTOVA: IN GALERA LA MAESTRA D'ASILO CHE HA DIFFUSO UN LIBRO CLANDESTINO SUL SINDACO PALAZZI ZEPPO DI STORIE BOLLENTI E INVENTATE SU POLITICI, MAGISTRATI, UOMINI DELLE FORZE DELL'ORDINE - MA INDAGATA È FINITA PURE LA PRODE ELISA NIZZOLI, CHE TIRÒ FUORI IL METOO ALLA MANTOVANA PER POI AMMETTERE DI ESSERSI INVENTATA I MESSAGGI RICEVUTI DAL SINDACO

Andrea Pasqualetto per il “Corriere della sera”

Duecentoventi pagine stampate clandestinamente e distribuite porta a porta in giro per la città. Il titolo promette pruderie : «Cinquanta e più...sfumature di giallo». Il testo va oltre: è un volumetto di scandali sessuali ambientati nei palazzi del potere di Mantova, tornata così al centro della cronaca hard». Anche perché ieri è scattato un provvedimento che ha del clamoroso: l'autrice, Lorena Buzzago, ex maestra d'asilo, è finita in carcere con l'accusa di atti persecutori nei confronti del sindaco Mattia Palazzi e del capogruppo di Forza Italia, Pierluigi Baschieri, entrambi «protagonisti» del libro insieme con vari personaggi della vita cittadina, politici, magistrati, uomini delle forze dell' ordine.

L'ordinanza arriva come ultimo atto di una vicenda della quale il pamphlet è solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso. La donna è infatti al centro di due indagini della Procura di Mantova culminate con altrettante richieste di rinvio a giudizio per gli stessi reati commessi soprattutto a danno di Palazzi.

Contro di lei anche un provvedimento «bipartisan» del gip che le imponeva di tenere una certa distanza dal sindaco Pd e dal consigliere dell' opposizione, il forzista Baschieri. «Almeno 200 metri», precisava prudentemente il magistrato. Ad abundantiam , la Questura si è mossa con vari ammonimenti, considerato che anche lì sono piovute richieste d' interventi urgenti.

«La signora ha distribuito un memoriale dal contenuto diffamatorio, continuando a postare messaggi su Facebook dello stesso tenore, violando così gli obblighi ai quali era tenuta», spiegano gli inquirenti. Incurante dei provvedimenti, Buzzago è stata pure abbandonata dalla sua avvocata che ha deciso di rimettere il mandato. «Lorena dice di non aver diffuso il libro - fa sapere un' amica della donna -. Le hanno rubato le copie cartacee e una chiavetta e qualcuno ha pensato di distribuirlo».

L'intera storia nasce come strascico dell' inchiesta che due anni fa vide indagato lo stesso sindaco per una concussione nei confronti di un' altra donna, Elisa Nizzoli, vicepresidente di un' associazione culturale e amica di Buzzago. In quel caso l'accusa era di aver chiesto favori sessuali in cambio di contribuiti pubblici ed era basata su tre messaggini sospetti.

Tutto cadde quando la Nizzoli venne interrogata dal procuratore: «Quei messaggi me li sono inventati». Finale kafkiano, con Palazzi archiviato e Niccoli indagata. E ora c'è pure l'amica. Che proprio oggi è chiamata davanti al giudice che deve decidere se mandarla a processo. Querele, indagini, processi. Sono le cinquanta sfumature giudiziarie di una vicenda senza fine.

