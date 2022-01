LA MAGGIORANZA “ROBERTA” – ANCHE LEGA E FRATELLI D’ITALIA HANNO VOTATO A FAVORE DELLA NUOVA PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO, ROBERTA METSOLA – È UNA PROVA PER IL QUIRINALE? INTANTO L’UNICA COSA CERTA È LA BATTAGLIA A DESTRA È STATA VINTA DALLA MELONI: IL CARROCCIO SI È POSIZIONATO MALE E TARDI E NON HA INCASSATO NULLA, LA “DUCETTA” INVECE (VIA FITTO) HA NEGOZIATO PER TEMPO I SUOI VOTI, OTTENENDO IN CAMBIO UNA VICEPRESIDENZA PER IL GRUPPO “CONSERVATORI E RIFORMISTI”. IN COMPENSO, I CINQUE STELLE NE HANNO PERSA UNA…

1 - L'OK DELLA LEGA ARRIVA TARDI E NON SPEZZA L'ISOLAMENTO

Paolo Valentino per il "Corriere della Sera"

roberta metsola nuovo presidente del parlamento europeo 5

C'è stata una corsa tutta italiana da destra verso il centro, sullo sfondo dell'elezione della popolare Roberta Metsola. E l'ha vinta Fratelli d'Italia. Partita male e tardi, la Lega ha votato con la maggioranza così come il partito di Meloni, ma al momento non ha incassato nulla.

È un esito significativo per le grandi manovre che agitano la galassia conservatrice europea, in cerca di nuovi assetti di fronte alle molteplici crisi che l'affliggono, dai popolari ai sovranisti. Andiamo per ordine.

giorgia meloni raffaele fitto carlo fidanza a varsavia con jaroslaw kaczynski e la delegazione del pis

Sotto la guida di Raffaele Fitto, Fratelli d'Italia, che nel Parlamento europeo è nel gruppo Riformisti e Conservatori, ha capito dove soffiava il vento ed ha negoziato per tempo i suoi voti per Metsola con popolari, socialisti e liberali, ottenendo in cambio una vicepresidenza per il lettone Roberts Zile, più la promessa di due presidenze di commissione.

roberta metsola david sassoli

La manovra ha dato nuove munizioni a FdI, che cerca di bloccare la nascita del grande rassemblement sovranista europeo, dopo la fallita operazione dei polacchi del PIS, ma che ora vede un nuovo tentativo degli spagnoli di Vox, che hanno già convocato una riunione a Madrid. Detto altrimenti, a Strasburgo Fitto continua l'operazione doppiopetto già avviata da Meloni a Roma.

MARCO ZANNI MATTEO SALVINI CLAUDIO BORGHI

Anche la Lega, che nell'Europarlamento è il fulcro di Identità e Democrazia, ha votato per la nuova presidente. Ma lo ha deciso all'ultimo, non ha di fatto negoziato nulla e si è ritrovata con l'ennesima bocciatura per la propria candidata alla vicepresidenza, Mara Bizzotto, dopo il ritiro della candidata di Fidesz, il partito di Orbán.

Ancora una volta Salvini paga il cordone sanitario eretto verso i suoi impresentabili compagni di banco, come Marine Le Pen e i tedeschi di AfD. Può darsi, come dice il capogruppo di ID Marco Zanni, che i voti per Metsola servano a «rompere l'isolamento istituziona-le» del gruppo. Ma per ora non ve n'è traccia.

roberta metsola nuovo presidente del parlamento europeo 7

2 - VOTI ANCHE DA CONSERVATORI E SOVRANISTI LA "MAGGIORANZA URSULA" CAMBIA PELLE

Marco Bresolin per "La Stampa"

Dalla maggioranza Ursula alla maggioranza Metsola. Nonostante alcune prevedibili defezioni, regge il patto di coalizione tra popolari, socialisti e liberali. Ma i confini della maggioranza si espandono verso destra.

Roberts Zile

La maltese è stata eletta alla prima votazione con ben 458 voti, grazie anche al sostegno ricevuto da molti eurodeputati conservatori (tra cui quelli di Fratelli d'Italia) e sovranisti (tra cui quelli della Lega). I primi hanno ritirato all'ultimo dalla corsa il loro candidato, una mossa che ha permesso di incassare una vicepresidenza: è stato eletto il lettone Roberts Zile, anche grazie all'attivismo di Raffaele Fitto che ha lavorato tutto il giorno per raccogliere voti.

La Lega è invece rimasta a bocca asciutta: Mara Bizzotto non ha ottenuto i consensi necessari e dunque i sovranisti saranno nuovamente esclusi dall'ufficio di presidenza. Non ce l'ha fatta nemmeno il grillino Fabio Massimo Castaldo, sconfitto all'ultima votazione dai candidati dei Verdi (Heidi Hutta) e della sinistra radicale (Dimitrios Papadimoulis).

roberta metsola eletta presidente del parlamento europeo 5

Per il resto il pacchetto delle vice-presidenze conferma l'accordo di coalizione: tre vanno al Ppe, tre ai liberali di Renew Europe e cinque ai socialisti-democratici. L'unica italiana è Pina Picierno, che ha incassato 527 preferenze.

«Questa elezione è avvenuta in un momento molto difficile per me, per il mio gruppo, per il Parlamento e credo per tantissimi cittadini - spiega l'esponente del Pd -. Sono convinta che il nostro compito sia quello di onorare la memoria di David Sassoli portando a termine il lavoro fin qui svolto, in tempi che si annunciano difficili.

fabio massimo castaldo

La nostra Unione è ancora troppo marginale di fronte alle grandi sfide del mondo e tutte queste sfide possono trovare adeguate risposte in un solo luogo: il Parlamento europeo». I socialisti dovrebbero incassare anche la guida della conferenza dei presidenti di commissione, sin qui presieduta da Antonio Tajani. Inoltre il Pd manterrà con Irene Tinagli la presidenza della commissione Affari economici, posizione che diventerà cruciale quando bisognerà discutere la riforma del Patto di Stabilità.

roberta metsola nuovo presidente del parlamento europeo 2 roberta metsola nuovo presidente del parlamento europeo 3

roberta metsola nuovo presidente del parlamento europeo 6

roberta metsola nuovo presidente del parlamento europeo 4