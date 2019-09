LA MAGGIORANZA "DE PAPEL" - DOPO LA SOMIGLIANZA DEL CAPOGRUPPO GRILLINO FRANCESCO D'UVA CON IL "PROFESSORE", RISPUNTA IL VIDEO DEL NEO MINISTRO ROBERTO GUALTIERI CHE SUONA "BELLA CIAO", LA CANZONE PREFERITA DELLA BANDA DELLA SERIE NETFLIX "LA CASA DE PAPEL": CORRETE A PROTEGGERE LA ZECCA DI STATO - VIDEO

Con Gualtieri e il «professore» D'Uva la Zecca tremahttps://t.co/U8UdARNLPo — Gabriele Carrer (@GabrieleCarrer) September 4, 2019

CHI È, CHI NON È E CHI SI CREDE DI ESSERE IL CAPOGRUPPO GRILLINO ALLA CAMERA FRANCESCO D’UVA, DIVENTATO SUO MALGRADO UNA PICCOLA STAR DEL WEB PER VIA DELLA NOTEVOLE SOMIGLIANZA CON IL “PROFESSORE” DELLA CASA DI CARTA (I MEME)

