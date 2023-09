LA MAGGIORANZA URLA AL "SABOTAGGIO ROSSO" SUI MIGRANTI! IL GOVERNATORE DELLA TOSCANA EUGENIO GIANI ANNUNCIA BARRICATE CONTRO LA PROPOSTA DEL GOVERNO DEI NUOVI CENTRI DI PERMANENZA PER I RIMPATRI: “IN TOSCANA MAI” - STEFANO BONACCINI, PRESIDENTE DELL’EMILIA ROMAGNA: “CI CHIAMI QUALCUNO A ROMA E CI SPIEGHI COSA VOGLIANO FARE, C’È IMPROVVISAZIONE…” – MA ANCHE IL GOVERNATORE DEL VENETO ZAIA FINGE DI CASCARE DAL PERO: “NON NE SO NULLA...”

Niente da fare. I governatori delle Regioni rosse non perdono l’occasione per «sabotare» il governo nella lotta contro l’emergenza sbarchi. La proposta decisa nel corso dell’ultimo Consiglio dei ministri, che ha fatto seguito ad una delle settimane più difficili degli ultimi anni sul fronte degli sbarchi, con oltre 7mila persone arrivate a Lampedusa, prevede anche che gli irregolari sul territorio italiano, non richiedenti asilo, possano essere trattenuti nei cpr fino a 18 mesi. E per questo verranno costruiti almeno altri 9 centri, in tutta Italia, in zone disabitate dove poterli trattenere. Ma Eugenio Giani, presidente della Toscana, non ne vuole sapere. E annuncia barricate contro la proposta.

«Per quello che mi riguarda non darò l’ok - ha detto -, non esprimerò mai la condivisione a nessun cpr in Toscana. Cosa c’entra il cpr con la risposta ai flussi emergenziali così forti che arrivano oggi. Se arrivano questi immigrati col tormento, le sofferenze, le violenze che hanno subìto, la risposta a livello mediatico è "faccio i cpr, cioè faccio i luoghi che li buttano fuori?"».

Al suo fianco si schiera anche un altro Pd, Stefano Bonaccini, presidente dell’Emilia Romagna. Il quale, comunque, è meno categorico del suo collega Giani. «Ci chiami qualcuno a Roma e ci spieghi cosa vogliano fare, perché in questa indeterminatezza, ed è qui che c’è improvvisazione, non c’era un piano preparato organico».

«Scommettevano sul fatto che non sarebbe arrivata un’ondata come questa e quando hai scommesso sui porti chiusi, su "è finita la pacchia", "prima gli italiani" e ti ritrovi che sono il doppio di prima quelli che sbarcano, bisognerebbe avere un quadro chiaro organico o meno- ha specificato il presidente -. Il rischio che vediamo sono le tende nelle città, che vorrebbe dire il fallimento di una politica di accoglienza». Un no che replica quello già espresso ad aprile contro l’ordinanza del capo della protezione civile Fabrizio Curcio che istituiva lo stato di emergenza proprio per fronteggiare l’eccezionale ondata di flussi migratori verso l’Italia. In quel caso, però, erano state quasi tutte le Regioni amministrate dal centrosinistra a dire no, e ad Emilia Romagna e Toscana si erano aggiunte Puglia, Campania e Valle d’Aosta. I governatori si erano rifiutati di firmare l’ordinanza.

