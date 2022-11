17 nov 2022 21:24

DI MAIO HA DAVVERO ABOLITO LA POVERTÀ. LA SUA - IL PANEL DEI TECNICI UE HA INDICATO LUIGINO COME MIGLIOR CANDIDATO PER IL RUOLO DI INVIATO SPECIALE EUROPEO NEL GOLFO PERSICO - NEL DOCUMENTO NOTIFICATO ALL'ALTO RAPPRESENTANTE PER LA POLITICA ESTERA DELL'UE, SI "RACCOMANDA" DI NOMINARE L'EX BIBITARO, "SULLA BASE DELLE PRESTAZIONI" FORNITE DAI CANDIDATI...