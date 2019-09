DI MAIO HA UN GRANDE TRAVAGLIO INTERIORE - ''IL SUO VOLTO PIETRIFICATO DURANTE IL DISCORSO DI CONTE RIASSUME IL VERO ENIGMA DEL NUOVO GOVERNO: RIUSCIRANNO I NOSTRI EROI A MESCOLARE E CONTAMINARE LE PROPRIE DIVERSITÀ, ASSORBENDO LE POCHE VIRTÙ DEI RISPETTIVI ALLEATI PER MIGLIORARSI? QUESTO 33ENNE CHE A 27 ERA VICE-PRESIDENTE DELLA CAMERA, A 31 LEADER DEL PRIMO PARTITO ITALIANO, A 32 VICEPREMIER, A 33 MINISTRO DEGLI ESTERI, IERI NON RIUSCIVA A ESSERE FELICE PERCHÉ…''

Marco Travaglio per ''il Fatto Quotidiano''

Il volto pietrificato di Luigi Di Maio, accanto a Giuseppe Conte, la dice lunga su quello che Padellaro chiama il Governo dei Malavoglia. Non ce la fa proprio a sorridere, il capo 5Stelle, nemmeno dopo gli inviti di Grillo. Parliamo di un giovane di 33 anni che ha bruciato tutte le tappe: deputato e vicepresidente della Camera a 27 anni, leader del primo partito a 31, vicepremier e bi-ministro del Lavoro e Sviluppo a 32, ora ministro degli Esteri.

Costretto a imparare in fretta mestieri diversi e delicati, deriso come "bibitaro" mai laureato dagli stessi che ora s' indignano (giustamente) per gli attacchi alla Bellanova, ex bracciante con la terza media. Al suo posto, molti sorriderebbero a 32 denti: nessun ragazzo del Sud con quei trascorsi ha mai fatto tanta strada. Perché non sorride? Un anno fa poteva essere premier con una stretta di mano o una telefonata a B.. Invece rifiutò. E Salvini, per conto terzi, gli impose un premier terzo. Così Giggino e Grillo scelsero Conte: un bel jolly, col senno di poi.

Un mese fa, dopo l' harakiri salviniano, Di Maio s' è visto offrire Palazzo Chigi sia dal Pd sia da Salvini: il Pd preferiva un leader azzoppato dalle Europee e dal naufragio giallo-verde al più popolare e ingombrante Conte; e il Cazzaro, sfumato il voto, era pronto a tutto pur di liberarsi di Conte e restare al potere.

Di Maio ha respinto entrambe le sirene e si è giocato l' ultima occasione del salto più alto: per non perdere Conte; per ricompattare il M5S , passato dal lutto del 26 maggio al nuovo entusiasmo del Grillo ritrovato; e per non diventare il parafulmine delle tensioni fra e nei partiti della nuova maggioranza. Ma l' anno scorso aveva costruito il Contratto con la Lega sul rapporto personale con Salvini, dopo 7 anni di comune opposizione ai governi Monti, Letta, Renzi e Gentiloni (tutti col Pd dentro e la Lega fuori).

Perciò è rimasto bruciato dal tradimento dell' 8 agosto. Ora un' analoga sintonia con qualcuno del Pd è impossibile: capi e capetti parlano lingue giurassiche; non si sa bene chi comandi; e il programma giallo-rosa è nato troppo vago e frettoloso, tant' è che andrebbe precisato meglio dopo il giro di boa della legge di Bilancio.

Non è detto che la partenza fredda e guardinga sia di malaugurio per il Conte-2, visto l' esito degli entusiasmi che accompagnarono il Conte-1. Ma la maschera di Di Maio riassume il vero enigma del nuovo governo: riusciranno i nostri eroi a mescolare e contaminare le proprie diversità, assorbendo le poche virtù dei rispettivi alleati per migliorarsi?

Ci accontenteremmo che non si facessero contagiare dai vizi altrui. Fra due litiganti, c' è sempre un terzo che gode. E sappiamo chi è.

