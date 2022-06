DI MAIO INFILA IL DITO NELLA POCHETTE – LUIGINO PARLA PER LA PRIMA VOLTA DEL DISASTRO ELETTORALE DEL M5S E SBERTUCCIA CONTE: “È NORMALE CHE L’ELETTORATO SIA DISORIENTATO MA ALLE AMMINISTRATIVE NON SIAMO ANDATI MAI COSÌ MALE” – “NON SI PUÒ SEMPRE DARE LA COLPA AGLI ALTRI, CREDO CHE BISOGNA ASSUMERSI DELLE RESPONSABILITÀ RISPETTO A UNA AUTOREFERENZIALITÀ CHE ANDREBBE SUPERATA. SERVE UN GRANDE SFORZO NELLA DIREZIONE DELLA DEMOCRAZIA INTERNA: NEL NUOVO CORSO SERVIREBBE PIÙ INCLUSIVITÀ…”

COMUNALI: DI MAIO, M5S MAI ANDATO COSÌ MALE

luigi di maio giuseppe conte meme by carli

(ANSA) - "E' normale che l'elettorato sia disorientato ma alle elezioni amministrative non siamo andati mai così male". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio (M5S) parlando con i cronisti davanti alla Camera. Secondo Di Maio "non si può risolvere l'analisi del voto facendo risalire i problemi all'elezione del presidente della Repubblica".

M5S: DI MAIO, SERVE UN GRANDE SFORZO DI DEMOCRAZIA INTERNA

(ANSA) - "Credo che M5S debba fare un grande sforzo nella direzione della democrazia interna: nel nuovo corso servirebbe più inclusività, anche a soggetti esterni": lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio (M5S) aggiungendo, rivolto ai cronisti: "lo dico a voi perché non esiste un altro posto dove poterlo dire".

COMUNALI: DI MAIO, NON DARE COLPA AD ALTRI PER RISULTATO 5S

(ANSA) - "Non si può sempre dare la colpa agli altri, non si può risalire all'elezione del Presidente della Repubblica per dire che le elezioni amministrative sono andate così male. Credo che bisogna assumersi delle responsabilità rispetto ad una autoreferenzialità che andrebbe superata".

Così il ministro 5 Stelle Luigi Di Maio che commenta il risultato delle amministrative, premettendo: "Il corpo diplomatico italiano lavora 7 giorni su 7 dal primo giorno di questa guerra, anzi da prima che scoppiasse: non lavora solo la domenica. E in questi giorni molte persone mi hanno chiesto un commento sulle elezioni". "Non abbiamo mai brillato nelle elezioni amministrative: io ne sono testimone. Ma non siamo mai neanche andati così male. E questo succede quando l'elettorato è disorientato. Credo che il M5s debba fare un grande sforzo di democrazia interna".

