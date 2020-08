21 ago 2020 16:43

PER DI MAIO, SUL “FATTO QUOTIDIANO” PRO-CONTE, CI SONO SOLO SBERLE - STAVOLTA ARRIVANO DA SELVAGGIA LUCARELLI: “ERA IL PIÙ GIOVANE, IL PIÙ RAMPANTE, IL PIÙ LANCIATO. TUTTO QUESTO FINO ALL'ARRIVO DI CONTE. DA QUEL MOMENTO, È ENTRATO IN UN TUNNEL BRUTTISSIMO CHE L'HA TRASFORMATO IN UNA SORTA DI FRATELLO MINORE SFIGATO. PARAGONATI GLI SCATTI IN COSTUME, CONTE HA UNA PELURIA MOLTO PIÙ OMOGENEA, UN VENTRE MENO PRONUNCIATO E LA FIDANZATA PIÙ FIGA…”