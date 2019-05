DI MAIO IN PEGGIO - IL CONSIGLIO D'EUROPA ACCUSA IL VICEPREMIER GRILLINO DI MINARE L’INDIPENDENZA DEI MEDIA ATTRAVERSO “MANIPOLAZIONI INDIRETTE” – ALLA VIGILIA DELLA GIORNATA MONDIALE DELLA LIBERTÀ DI STAMPA, L’ORGANIZZAZIONE CRITICA LUIGINO PER “L'APPELLO ALLE AZIENDE PUBBLICHE DI NON COMPRARE PIÙ PUBBLICITÀ SUI GIORNALI” E ANCORA PER “L'ANNUNCIO DELLA RIDUZIONE DEI CONTRIBUTI INDIRETTI AI MEDIA”. E POI PERCHE’…

Alberto D’Argenio per la Repubblica

Il Consiglio d' Europa accusa il vicepremier Luigi Di Maio di minare l' indipendenza dei media italiani attraverso una serie di « manipolazioni indirette», una forma di bavaglio giudicata molto « insidiosa » .

La denuncia arriva alla vigilia della giornata mondiale della libertà di stampa, che si celebra oggi, in un rapporto dell' Assemblea di Strasburgo (extra-Ue) che raccoglie delegazioni provenienti dei parlamenti di tutto il continente, dal Portogallo alla Russia. In generale - denuncia il Consiglio - il lavoro dei giornalisti in Europa è sempre più sotto attacco. Anche con nuovi metodi che comprendono « pressioni finanziarie, favoritismi e altre forme di manipolazione indiretta » che rappresentano forme « di museruole altrettanto insidiose e che sono usate sempre più spesso da politici di tutte le correnti».

Di Maio viene citato in questo contesto e viene criticato per « l' appello alle aziende pubbliche di non comprare più pubblicità sui giornali » e ancora per « l' annuncio della riduzione dei contributi indiretti ai media nella Legge di bilancio per il 2019» approvata lo scorso dicembre.

Non solo, il capo politico dei Cinquestelle è criticato anche perché «nel novembre 2018 ha pubblicato sui social media un post contenente un linguaggio offensivo contro i giornalisti e richiesto nuove restrizioni legali per gli editori » . Comportamento che va nel senso opposto a quello auspicato dall' Europa, per la quale « garantire un ambiente favorevole per i media indipendenti è una sfida maggiore per tutte le democrazie: l' influenza dei governi e gli interessi economici devono essere limitati per permettere ai media di proteggersi dai tentativi di controllarli».

Vengono ovviamente ricordati i drammatici casi degli omicidi di Daphne Caruana Galizia di Jan Kuciak. Secondo il Consiglio d' Europa, sono altrettanto preoccupanti gli attacchi verbali e le legislazioni restrittive contro le Ong in alcuni paesi, così come la diffusione di disinformazione online e l' impatto penalizzante della rivoluzione digitale sulla sostenibilità finanziaria del giornalismo di qualità.

Sul tema interviene anche la Commissione europea, con Federica Mogherini che lancia il Piano d' azione contro la disinformazione con l' obiettivo di « migliorare il riconoscimento delle notizie false ».

