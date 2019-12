DI MAIO IN PEGGIO – GIGGETTO NON CONTROLLA PIÙ I SUO I GRUPPI: ORMAI SOLO UNA TRENTINA DI PARLAMENTARI 5 STELLE SONO CONVINTAMENTE CON LUI – SALVINI E RENZI SPERANO DI MANDARE A CASA CONTE SFRUTTANDO IL REFERENDUM SULLA LEGGE PER IL TAGLIO DEI PARLAMENTARI – MA DA PALAZZO CHIGI C’È OTTIMISMO: CHI AVREBBE IL CORAGGIO DI FAR CADERE IL GOVERNO CON TRE ANNI E MEZZO DAVANTI?

Marco Antonellis per Dagospia

MEME SU LUIGI DI MAIO E IL DITO MEDIO A MATTEO SALVINI

Il governo cadrà a Gennaio? La domanda se la stanno ponendo dalle parti di Palazzo chigi e non solo. Anche al Quirinale (che questa settimana ha tirato un bel sospiro di sollievo perché stavolta la politica è stata molto più prudente nei confronti di Bankitalia evitando attacchi sguaiati mentre montava lo scandalo della Popolare di Bari) si pongono la domanda e sono incerti su cosa potrà riservare il mese di gennaio, al di là dell'ottimismo di facciata.

giuseppe conte luigi di maio

Salvini e Renzi stanno tramando per mandare via Conte ed andare a votare con la legge senza taglio sui parlamentari? L'ipotesi in queste ore tiene banco nelle chat dei parlamentari: "Renzi può anche avere questa tentazione - spiega una fonte bene informata dalle parti di Palazzo Chigi - ma poi i suoi parlamentari (tanto più che come Dagoanticipato nelle scorse settimane alcuni starebbero addirittura pensando di ritornare nella casa madre Pd) lo seguirebbero? Con i sondaggi che non schiodano dal 3% ne potrebbe garantire molto pochi, forse solo quelli del suo Giglio Magico. E chi è quel deputato che lascia il certo (altri 3 anni e mezzo di legislatura) per l'incerto?".

SALVINI E RENZI

Poi c'è la vicenda Di Maio, che non controlla più i suoi gruppi; radio Transatlantico dice che ormai solo una trentina di parlamentari 5Stelle sono convintamente con lui. "Questo è vero, ma anche qui, con tre anni e mezzo davanti quanti sarebbero i grillini pronti a far cadere il governo e mettersi totalmente nella mani di Salvini?" ragiona un parlamentare. Che poi aggiunge sibillino. "E poi comunque se vanno via dei grillini sono pronti a rimpiazzarli e sostenere il governo i Responsabili che arrivano dal centro e da Forza Italia". Lunga vita a Conte, quindi. Nonostante Salvini e Renzi.

SALVINI VESPA E RENZI giuseppe conte luigi di maio alfonso bonafede LUIGI DI MAIO SALVINI E RENZI GIUSEPPE CONTE LUIGI DI MAIO roberto gualtieri giuseppe conte luigi di maio roberto gualtieri giuseppe conte luigi di maio LUIGI DI MAIO KHALIFA HAFTAR