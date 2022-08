DI MAIO IN PEGGIO – LUIGINO HA CAPITO CHE PER LA POLTRONA E’ INUTILE STAR LI’ A FAR TROPPO GLI SCHIZZINOSI E TRATTA CON IL PARTITO ANIMALISTA CHE ALLE EUROPEE DEL 2019 HA OTTENUTO LO 0,6% A LIVELLO NAZIONALE - DOPO L'ACCORDO CON PD-VERDI-SI, "L'APE MAIO" VUOLE TROVARE ALLEANZE CHE RIGUARDANO DIRETTAMENTE LA SUA LISTA…

Contatti in corso in queste ore per un’alleanza tra il Partito animalista italiano e Impegno Civico di Luigi Di Maio. «E’ in corso un’interlocuzione con i vertici di Impegno Civico per definire insieme una proposta concreta che caratterizzi Impegno Civico oltre che per la sua sensibilità ambientale anche per una sensibilità animalista», annuncia la Presidenza del Partito Animalista Italiano, formazione politica che alle europee del 2019 ha ottenuto una percentuale dello 0,6% a livello nazionale.

