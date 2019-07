Marco Preve per “la Repubblica”

luigi di maio commenta la sconfitta del m5s alle europee 3

Doveva essere l' ennesimo attacco ad Autostrade a sostegno della revoca della concessione, ma il video postato su Facebook dal vicepremier Luigi Di Maio si è rivelato un boomerang. Non solo per i numeri sui risarcimenti contestati da società Autostrade, ma soprattutto per uno dei temi più cari al M5s: le fake news.

LUIGI DI MAIO SCAMBIA IL PONTE DI RIPAFRATTA A PISA CON IL VIADOTTO MORANDI

Ne contiene una il video di tre minuti che ripercorre gli 11 mesi dalla tragedia del crollo del 14 agosto scorso, ed è composto da una sequenza di frame e fotografie accompagnate da una musica di sottofondo e da frasi ad effetto, sia sulle colpe di Aspi che sulla volontà del M5s di non abbandonare le famiglie delle 43 vittime.

Una delle immagini esibite per dimostrare lo stato di abbandono del viadotto, la corrosione di cemento e ferro, non è infatti del ponte Morandi bensì del ponte di Ripafratta, vicino a Pisa.

CIFRE SBAGLIATE SUL VIDEO DI LUIGI DI MAIO CONTRO I BENETTON

Lo ha scoperto il gestore del sito web "Ingegneria e dintorni", Braian Ietto che sul suo sito aveva dedicato articoli e foto alla struttura di Ripafratta. Ma il video ha generato un altro contenzioso con Autostrade.

"Noi andiamo avanti, i Benetton non ci fanno paura" dice Di Maio e il sottopancia del video informa con numeri ed episodi delle malefatte di Aspi. Che ribatte con un comunicato: "Il video non rappresenta la verità dei fatti. La società ha annunciato il 18 agosto di voler destinare in tutto alla comunità di Genova circa 500 milioni di euro, non 500 mila euro come indica il video.

