DI MAIO IN PEGGIO – AL POVERO LUIGINO ORA NON NE VA PIÙ BENE UNA: DOPO LA DISASTROSA CAMPAGNA ELETTORALE E LA MANCATA RIELEZIONE, È ARRIVATA ANCHE LA CONDANNA IN APPELLO PER LA DITTA DI FAMIGLIA, LA “ARDIMA”. LA SOCIETÀ DOVRÀ RISARCIRE UN OPERAIO CHE LAVORAVA A TEMPO PIENO NONOSTANTE DA CONTRATTO LA SUA GIORNATA FOSSE DI 4 ORE AL GIORNO – LA DITTA ERA STATA POSTA IN LIQUIDAZIONE DAL MINISTRO E DALLA SORELLA, DOPO LA DONAZIONE DELLA MADRE. IL PADRE, ANTONIO, ERA DI FATTO IL FACTOTUM DELLA SOCIETÀ, MA NON RISULTAVA TRA I VERTICI…

Loredana Lerose per “Cronache di Napoli”

luigi di maio paolina esposito

E' un momento nero per il ministro Luigi Di Maio e per la sua famiglia. Dopo il fallimento totale del suo progetto politico e la mancata rielezione in Parlamento dell'attuale titolare della Farnesina, è arrivata anche la condanna in Appello per la ditta di famiglia, la Ardima Costruzione, a risarcire un operaio che aveva fatto causa per aver lavorato a tempo pieno, nonostante un contratto part-time.

Una vicenda di lavoro nero che coinvolge i congiunti più stretti dell'ex ministro del Lavoro, incarico che il politico di Pomigliano D'Arco ha ricoperto nel governo Conte-1, prima di occuparsi degli Esteri con i due esecutivi successivi. In primo grado l'istanza dell'operaio di Marigliano, difeso dall'avvocato Ignazio Sposito, era stata respinta.

LUIGI DI MAIO MEME

La terza sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza della Corte d'Appello di Napoli, presieduta da Piero Francesco De Pietro, ha ribaltato il giudizio, condannando la società di cui è titolare, stando gli atti della sentenza, Paolina Esposito, madre del ministro, a pagare una cifra superiore ai 15mila euro, di cui una parte a titolo di Tfr, oltre a una buona percentuale delle spese legali.

I giudici hanno definito "illegittimo, ingiusto, infondano ed inammissibile" il comportamento della società Ardima nei confronti del carpentiere che ha deciso di far valere i suoi diritti. Stando ai contratti, la giornata del lavoratore sarebbe dovuta durare 4 ore al giorno, per un totale di venti ore settimanali. ma in realtà era in servizio per non meno di 10 ore dal lunedì al venerdì "con concessione di circa 30 minuti per la consumazione della colazione al sacco".

ANTONIO DI MAIO

La ditta si è difesa con una nota del 2015, riportata in sentenza, che la retribuzione era commisurata alle ore di lavoro "ancorché erogata per metà in busta paga e l'altra metà in contanti". Una ammissione, di fatto, si chiama `lavoro nero'. Come se non bastasse alcuni testimoni, della difesa e dell'accusa, hanno confermato che l'operaio era a disposizione a tempo pieno dal luglio del 2008 al settembre 2011, quando è arrivato il licenziamento in tronco dell'operaio che svolgeva le sue mansioni sotto il diretto controllo e la direzione del geometra Antonio Di Maio, il padre del ministro.

visura della ardima costruzioni della famiglia di maio

Il giudice di primo grado aveva respinto il ricorso, ma non aveva tenuto conto, per la Corte d'Appello, della circostanza di un impiego full time nonostante un contratto part time. La ditta negli ultimi anni è stata posta in liquidazione dall'ex capo politico del Movimento 5 Stelle e dalla sorella (ai quali era stata donata dalla madre, insegnante e poi presidente, pochi mesi dopo la prima elezione di Luigi alla carica di deputato) con la nomina di dell'altro fratello Giuseppe come liquidatore.

PAOLINA ESPOSITO IN DI MAIO

Ed era stata già al centro di una vicenda di abusi edilizi a Mariglianella, poi regolarmente sanata con l'abbattimento dei manufatti e l'ammissione degli errori commessi. A complicare il quadro anche le polemiche relative al fatto che Antonio Di Maio fosse di fatto il factotum della società, ma che non risultasse tra i vertici della stessa. Ora il verdetto della Corte d'Appello aggiunge un altro capitolo buio alla storia di Ardima. Un'altra stangata per il ministro uscente, ormai fuori dal Parlamento.

ANTONIO DI MAIO LUIGI DI MAIO APE MAIA MEME luigi di maio paolina esposito LUIGI DI MAIO DIRTY DANCING - MEME DI MAIO CALENDA MEME ANTONIO DI MAIO il documento del catasto di mariglianellasulle proprieta' del padre di luigi di maio vista satellitare delle proprieta' di antonio di maio a mariglianella ANTONIO DI MAIO ANTONIO DI MAIO manifatti abusivi nella proprieta' di antonio di maio 6