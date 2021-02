15 feb 2021 08:10

MAKE AMERICA DRAGHI AGAIN - BIDEN TWITTA E SI CONGRATULA CON SUPER-MARIO: “NON VEDO L’ORA DI LAVORARE A STRETTO CONTATTO CON LEI PER APPROFONDIRE LA NOSTRA FORTE RELAZIONE BILATERALE” – IL DIPARTIMENTO DI STATO USA: “SIAMO IMPAZIENTI DI CONTINUARE LA COOPERAZIONE” – LA WASHINGTON DEMOCRATICA PLAUDE AL NUOVO GOVERNO (NON ASPETTAVA ALTRO CHE IL FILO-TRUMPIANO "GIUSEPPI" SI TOGLIESSE DI MEZZO)