8 nov 2024 10:19

MAKE EUROPE GREAT AGAIN: È ARRIVATA L’ORA DELLE DECISIONI IRREVOCABILI – MARIO DRAGHI STRIGLIA I LEADER UE AL VERTICE DI BUDAPEST: “L’EUROPA NON PUÒ PIÙ POSPORRE LE DECISIONI. VA RITROVATO LO UNO SPIRITO UNITARIO. NON C'E' ALCUN DUBBIO CHE LA PRESIDENZA TRUMP FARA' GRANDE DIFFERENZA NELLE RELAZIONI TRA GLI STATI UNITI E L'EUROPA. NON NECESSARIAMENTE TUTTO IN SENSO NEGATIVO, MA CERTAMENTE NOI DOBBIAMO PRENDERNE ATTO” – “MARIOPIO” È IN LINEA CON MACRON, CHE IERI HA INVITATO L’EUROPA A PENSARE AI PROPRI INTERESSI DI FRONTE ALL’AMERICA FIRST DEL TYCOON: "IL MONDO È FATTO DI CARNIVORI ED ERBIVORI, SE DECIDIAMO DI RESTARE ERBIVORI I CARNIVORI CI MANGERANNO. DOBBIAMO ALMENO ESSERE ONNIVORI..."