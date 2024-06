MAL D’AFRICA PER MACRON! – IL NIGER CACCIA L'AZIENDA FRANCESE "ORANO" DA UNA DELLE MINIERE DI URANIO PIÙ GRANDI AL MONDO - DA QUANDO I MILITARI DELLO STATO AFRICANO HANNO PRESO IL POTERE CON UN COLPO DI STATO HANNO INTERROTTO I LEGAMI CON PARIGI, BUTTANDOSI NELLE BRACCIA DI PUTIN - LA MINIERA IN QUESTIONE CONTIENE CIRCA 200 MILA TONNELLATE DI URANIO, UTILIZZATO PER L'ENERGIA NUCLEARE E LE ARMI...

scontri in niger

(ANSA-AFP) - Il Niger ha confermato che una delle più grandi miniere di uranio del mondo è tornata sotto il controllo pubblico, dopo aver revocato la licenza di esercizio al produttore francese di combustibile nucleare Orano. La settimana scorsa la società ha dichiarato di essere stata esclusa dalla miniera di Imouraren nel nord del Niger, con una mossa che ha evidenziato le tensioni tra la Francia e i governanti militari del Paese dell'Africa occidentale.

Il governo ha rilasciato una dichiarazione ieri sera in cui afferma che il sito di Imouraren è tornato "di dominio pubblico dello Stato", giustificando la revoca della licenza affermando che Orano "non ha mai onorato i suoi impegni" nonostante due "avvisi formali" consegnati dal Ministero delle Miniere nel febbraio 2022 e nel marzo di quest'anno.

Orano ha dichiarato giovedì di aver "preso atto" del ritiro della licenza alla sua controllata Imouraren Sa. La mossa è avvenuta nonostante la recente ripresa delle "attività" nel sito realizzata in linea con i desideri del governo, secondo Orano.

proteste filo russe a niamey niger

La società ha aggiunto di essere "disposta a mantenere aperti tutti i canali di comunicazione" con le autorità, riservandosi il diritto di contestare la decisione nei tribunali nazionali o internazionali.

La miniera di Imouraren contiene circa 200.000 tonnellate di uranio, utilizzato per l'energia nucleare e le armi. Ma lo sviluppo è stato congelato dopo il crollo dei prezzi mondiali dell'uranio in seguito al disastro nucleare di Fukushima del 2011 in Giappone.

scontri in niger

I governanti militari del Niger hanno promesso di rivedere le concessioni minerarie nel Paese da quando hanno preso il potere con un colpo di Stato nel luglio del 2023, come parte della loro attenzione alla sovranità nazionale.

Hanno anche rotto i legami con la Francia, ex potenza coloniale e partner tradizionale, e si sono rivolti alla Russia che sta cercando di estendere la sua influenza nella regione. Secondo i dati dell'organizzazione atomica Euratom, nel 2022 il Niger rappresentava circa un quarto dell'uranio naturale fornito alle centrali nucleari europee.

giacimento di uranio DELIRIUM IN SAHEL - MEME SUL GOLPE IN NIGER BY DAGOSPIA COLPO DI STATO IN NIGER bandiere russe per strada in niger