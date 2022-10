UNA DRAGHETTA SOTTO ASSEDIO – LA MELONI VUOLE UN GOVERNO CON UN ALTO TASSO DI TECNICI, PER RASSICURARE LE CANCELLERIE EUROPEE E I MERCATI E NON AVERE GRANE CON MATTARELLA. MA FORZA ITALIA E LEGA SPINGONO SEMPRE PIÙ PER PIAZZARE I LORO NELLE CASELLE CHIAVE – I FORZISTI SUSSURRANO VELENOSI CHE “GIORGIA PUNTA A UN GOVERNO DRAGHI SENZA DRAGHI”– SALVINI NON MOLLA L’IDEA DI ANDARE AL VIMINALE, COSI' COME TAJANI. AGLI ESTERI SALGONO LE QUOTAZIONI DELLA BELLONI. ALLA GIUSTIZIA RESTANO IN PISTA BONGIORNO E NORDIO MENTRE LA LEADER DI FDI HA DETTO UN SECCO “NO” ALLA MORATTI ALLA SANITÀ