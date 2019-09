10 set 2019 18:13

MANCO I FALCHI SOPRAVVIVONO ALLA CASA BIANCA: TRUMP LICENZIA JOHN BOLTON - NON SARÀ PIÙ CONSIGLIERE PER LA SICUREZZA NAZIONALE, IL PRESIDENTE HA SPIEGATO DI ESSERE ''FORTEMENTE IN DISACCORDO CON MOLTI DEI SUOI CONSIGLI, COME ALTRI NELL'AMMINISTRAZIONE''