Estratto dell’articolo di Giacomo Salvini per “il Fatto Quotidiano”

MARINA SILVIO BERLUSCONI

“Per noi è impossibile tagliare i legami con la famiglia Berlusconi ed è la famiglia che non vuole tagliare i legami con noi nel rispetto dei ruoli. Ho sentito Marina Berlusconi che vi porta un saluto e ho sorriso quando nei giorni scorsi qualcuno parlava di una frattura tra noi”. Lunedì scorso, il vicepremier e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, ha aperto così il suo discorso al consiglio nazionale azzurro convocato per fare l’analisi del voto europeo.

Una strana dichiarazione che ha colpito molti dei parlamentari, dirigenti e ministri presenti: una excusatio non petita, è stata l’interpretazione che è andata per la maggiore.

antonio tajani

I rapporti tra il leader di Forza Italia e la primogenita di Silvio Berlusconi, infatti, non sono più buoni. Da qualche mese, al netto della cordialità, infatti ci sono veleni reciproci e sospetti. Marina Berlusconi rileva che Tajani non si coordina più con la famiglia del fondatore e soprattutto che abbia una linea politica troppo piegata su quella del premier Giorgia Meloni, con cui i rapporti sono gelidi almeno dall’approvazione della tassa sugli extraprofitti bancari.

Dall’altra parte, il vicepremier vede con sospetto qualsiasi uscita pubblica di Marina: dopo l’ultima – l’intervista al Corriere della Sera in cui chiedeva maggior coraggio sui diritti civili e prendeva le distanze dall’estrema destra – gli uomini di Tajani spiegavano che le frasi “non sono state concordate” e che “così si fa male al partito”.

pier silvio marina berlusconi

[...] secondo fonti interne a Mediaset, negli ultimi giorni la primogenita di Berlusconi abbia mostrato dubbi sul leader azzurro: Marina Berlusconi crede che, nonostante il buon risultato alle elezioni europee dovuto soprattutto alla campagna elettorale fatta in ricordo del padre, Tajani non abbia dato al partito un’identità chiara. E quindi il leader sarebbe troppo appiattito sulle posizioni della premier Meloni. Sulla giustizia, per fare un solo esempio, Marina Berlusconi sostiene che il governo sia poco coraggioso e non farà mai quella riforma che avrebbe voluto fare il padre.

marina berlusconi 3

Non è un caso che, come ha scritto Repubblica, Fedele Confalonieri da giorni stia cercando volti nuovi da mandare in televisione, anche memore di quello che diceva Berlusconi su Maurizio Gasparri (uno dei volti più presenti in tv) che avrebbe “un rapporto sessuale con la telecamera”. E questo in un momento di grandi cambiamenti a Mediaset: Mauro Crippa è dato in uscita e Pier Silvio non vuole più giornalisti e conduttori che garantiscano Fratelli d’Italia.

Tajani inoltre non si coordina con Arcore su alcune posizioni politiche da tenere: un atteggiamento che non piace alla famiglia Berlusconi tanto più che sono proprio loro a continuare a sostenere economicamente il partito garantendo i debiti che, secondo l’ultimo bilancio anticipato dall’AdnKronos, è salito fino a 98 milioni di euro.

GIORGIA MELONI MARINA BERLUSCONI - MEME BY EDOARDO BARALDI

Una frattura che si aggiunge a quella con Pier Silvio Berlusconi che, come ha raccontato il Fatto la scorsa settimana, ha iniziato a muoversi con l’obiettivo di una possibile discesa in campo: incontra imprenditori ad Arcore e Villa Grande e si fa commissionare sondaggi sul suo gradimento personale.

Nel frattempo sull’aeroporto di Malpensa intitolato a Berlusconi dal ministero delle Infrastrutture di Matteo Salvini c’è un mistero: l’intitolazione è piaciuta a Forza Italia, ma negli ultimi giorni non ci sono state dichiarazioni del segretario Tajani che ha lasciato fare ai social del partito o ai parlamentari. Un silenzio dovuto soprattutto alla scelta di non darla vinta al segretario del Carroccio.

silvio berlusconi con marina e pier silvio

