LE MANI IN TASK (FORCE) – VI RICORDATE DEL PIANO COLAO? CONTE, TEMENDO CHE IL MANAGER POTESSE FARGLI OMBRA, L’HA MESSO NEL CASSETTO E HA GIRATO LA CHIAVE – LO SFOGO DELL’EX AD DI VODAFONE AL “FOGLIO”: “DOPO QUEST'ESTATE CHIUSI I CANALI UFFICIALI CON IL GOVERNO, SOLO CHIACCHIERATE INFORMALI CON I MINISTRI. NESSUN COMPONENTE DELLA COMMISSIONE È STATO COINVOLTO UFFICIALMENTE NEL PROGETTO PER GESTIRE I FONDI EUROPEI. POTEVAMO ACCELERARE I TEMPI, MA…”

Estratto dell’articolo di Simone Canettieri per “il Foglio”

(INTEGRALE: https://www.ilfoglio.it/politica/2021/01/06/news/colao-il-recovery-conte-non-ci-ha-coinvolti-eppure-l-italia-era-partita-per-prima--1634645/)

vittorio colao giuseppe conte

“Potevamo accelerare i tempi, essendo partiti quest’estate, certo. Ma è presto per dare giudizi visto che il lavoro, quello del Recovery, ancora non è stato concluso. Di sicuro, al di là di telefonate con i vari ministri, chiacchiere informali, non c’è stato un follow-up ufficiale tra la nostra commissione e il governo”.

RICCARDO CRISTADORO

Vittorio Colao (…) non è stato più consultato da Conte per dare continuità al suo piano, per innestarlo nel Recovery. Medesimo discorso per gli altri venti componenti della commissione. Eccezion fatta per Riccardo Cristadoro, l’economista di Bankitalia che sta scrivendo progetti a cui destinare la pioggia di miliardi europei su mandato dal governo.

(…) Possibile che a giugno Colao diventò così ingombrante da essere messo da parte (si parlò, ovviamente, anche di un governo Colao) solo perché faceva ombra al capo dell’esecutivo? Insomma, anche lui, che di fatto vive a Londra, è finito nella spirale tutta italiana della gelosia nei confronti dell’uomo tecnico e del fare?

vittorio colao agli stati generali

A chi gli sottopone queste domande, Colao chiude le porte alle polemiche: “Sono abituato a rispondere con i fatti e non mi interessano questi retropensieri. Vedremo i risultati finali e trarremo le conseguenze, accompagnandole, se sarà il caso, dai giudizi”. (…)

VITTORIO COLAO giuseppe conte conferenza stampa a villa pamphilj 5 le slide della task force di colao 3 Vittorio Colao a Citta' Impresa 2019 VITTORIO COLAO VITTORIO COLAO le slide della task force di colao 1 giuseppe conte conferenza stampa a villa pamphilj 7 le slide della task force di colao 2 giuseppe conte conferenza stampa a villa pamphilj 4 le slide della task force di colao