25 nov 2021 18:57

UNA MANICA DI IPOCRITI - JOHNSON E MACRON SI ACCUSANO A VICENDA PER I "VIAGGI DELLA MORTE" NEL CANALE DELLA MANICA: NELLA NOTTE SONO AFFOGATI 27 MIGRANTi, E ORA LONDRA E PARIGI PROMETTONO "SFORZI CONGIUNTI PER IMPEDIRE GLI ATTRAVERSAMENTI" - EPPURE I FRANCESI CHIUDONO UN OCCHIO DA SEMPRE SULLE COSTE, BEN CONTENTI CHE I PROFUGHI SE NE VADANO. E I BRITANNICI HANNO VOTATO LA BREXIT PROPRIO PER CHIUDERE LE FRONTIERE…