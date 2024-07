SALVINI NON SI FA PRENDERE PER IL CULO DALLA DUCETTA: PRIMA LE NOMIME E POI IL VOTO DEI 4 CONSIGLIERI

1. NOMINE RAI, FDI SPINGE SUL NUOVO CDA, LA LEGA FRENA

Estratto dell’articolo di Antonella Baccaro per il “Corriere della Sera”

Qualcosa si smuove sul rinnovo dei vertici Rai: ieri, nella conferenza dei capigruppo alla Camera, Tommaso Foti (FdI) con un blitz ha proposto di fissare le nomine di spettanza parlamentare la prossima settimana. Ma cosa ha smosso lo stallo che perdura da più di un mese e mezzo?

Si dice che l’ipotesi di slittare a settembre non piaccia a Palazzo Chigi, di qui l’accelerazione per definire la partita nella decina di giorni che mancano alla chiusura del Parlamento, iniziando mercoledì prossimo, come suggerisce il ministro per i Rapporti col Parlamento, Luca Ciriani.

La proposta di Foti […] deve aver preso di sorpresa la Lega, costringendo il capogruppo Riccardo Molinari a chiamare su due piedi il leader Matteo Salvini. L’esito è stata una brusca frenata, giustificata con l’esigenza di attendere il Senato.

Passati pochi minuti, un altro leghista, Giorgio Maria Bergesio, capogruppo della Lega in commissione di Vigilanza, sembra dettare agli alleati tempi e modi: «Le dimissioni di Marinella Soldi […] impongono una rapida definizione della nuova governance della Rai» ammette il senatore.

Ma, avverte, non prima che si arrivi a un accordo: «La Lega — dice infatti — è pronta a sedersi al tavolo: auspichiamo quanto prima un confronto sul futuro della televisione pubblica, vista anche la necessità di avere numeri che superino quelli della maggioranza per promuovere in commissione di Vigilanza il nuovo presidente […] ».

Insomma, per la Lega è inutile fissare un termine per le nomine senza intesa nella maggioranza. E quell’accenno ai voti necessari per la presidenza, sembra una minaccia: il Carroccio appoggerà Simona Agnes per quella carica, solo se ciò che otterrà, al di fuori del cda, verrà definito contestualmente alle altre nomine.

E non dopo, come prefigura FdI. Quanto ai nomi, la proposta suona così: se l’ad sarà il meloniano Giampaolo Rossi, la Lega punta alla direzione generale. Altrimenti si cambi il nome dell’ad. O resti Roberto Sergio. […]

2. RAI, IN CORSA ANCHE DI BELLA

Estratto dell’articolo di P.F. per “La Stampa”

[…] Per la narrativa parlamentare, […] il giornalista Antonio Di Bella potrebbe andare a occupare la poltrona di presidente di viale Mazzini, mentre Simona Agnes (quotazioni in ribasso) finirebbe nel cda con ad Gianpaolo Rossi, di forte fede meloniana.

Gli uomini della premier potrebbero così lasciare al Pd la casella del presidente con un giornalista da sempre legato al servizio pubblico anche per allontanare l'etichetta di TeleMeloni.

L'operazione Di Bella chiuderebbe anche la lotta di poltrone tra Lega e Forza Italia che comunque sarebbero ripagate non solo in consiglio ma anche nelle direzioni. Un ruolo di primo piano andrebbe anche a Stefano Coletta.

